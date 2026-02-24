Rūjienietim Albertam Šmitam piešķirta Valmieras novada sporta balva
Valmieras novada pašvaldība paziņojusi konkursa “Valmieras novada sporta laureāts 2025” uzvarētājus, godinot aizvadītā gada spilgtākos sasniegumus sportā. Laureātu vidū ir arī 18 gadus vecais hokejists Alberts Šmits, kurš šogad pārstāvēja Latviju Milānas un Kortīnas olimpiskajās spēlēs.
Kandidātus apbalvojumam varēja izvirzīt ikviens, bet izvērtēšanā aktīvi iesaistījās novada sporta organizācijas, balsojot par izcilākajiem 2025. gada sasniegumiem. Pašvaldība uzsver, ka tieši sporta sabiedrības līdzdalība ļāvusi izcelt cilvēkus, kuri ar savu darbu un neatlaidību stiprina sporta vidi Valmieras novadā.
Šogad apbalvojumu saņēmēji tiks sveikti 27. februārī pulksten 17.00 nelielā svinīgā pasākumā restorānā “Akustika”. Iepriekš plānotais laureātu godināšanas pasākums 6. martā nenotiks, jo 2026. gadā novadā samazināts pasākumu skaits, lai vairāk līdzekļu varētu novirzīt sporta organizāciju atbalstam.
Tiesa, vairāki laureāti – Olafs Lakučs, Agris Lasmanis un Alberts Šmits – uz 27. februāra pasākumu ierasties nevarēs. Viņus paredzēts godināt atsevišķā pieņemšanā pie pašvaldības domes priekšsēdētāja Jāņa Baika.
Apbalvojuma saņēmēji šogad ir:
-
Mūža ieguldījums sportā – Guntis Lapsiņš (Rūjiena, motokross)
-
Gada sporta skolotājs – Aivars Māliņš (Kocēni, Kocēnu Sporta skola)
-
Gada sportists – Ritvars Kalniņš (Valmiera, ultramaratons)
-
Gada sporta organizācija – Golfa un tenisa klubs “Avoti” (Valmiera)
-
Gada treneris – Olafs Lakučs (Valmiera, BMX)
-
Paraugs sportā – Agris Lasmanis (Valmiera, paralimpietis)
-
Uzlecošā zvaigzne – Alberts Šmits (Rūjiena, hokejs)
Alberts Šmits Milānas un Kortīnas olimpiskajās spēlēs Latvijas hokeja izlases sastāvā piedalījās četrās spēlēs un atzīmējās ar divām rezultatīvām piespēlēm, apliecinot sevi kā vienu no daudzsološākajiem jaunās paaudzes aizsargiem.