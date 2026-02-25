Teodors Bļugers atklāj, kur vēlētos nonākt, ja Vankūveras "Canucks" izlemtu viņu aizmainīt
Tuvākajās nedēļās aktīva spēlētāju tirgū varētu būt Nacionālās hokeja līgas (NHL) komanda Vankūveras "Canucks". Viens no kandidātiem, ko varētu aizmainīt, ir Teodors Bļugers, kurš apkārtējo runas komentējis plašāk.
Vankūveras "Canucks" aizvada vāju sezonu. Ar tikai 42 izcīnītajiem punktiem 57 spēlēs klubs ieņem pēdējo vietu visā līgā.
Sliktie rezultāti var likt līdz maiņu darījumu beigām, kas ir 6. martā, komandai būt aktīvai. Starp potenciālajiem kandidātiem, kuri var tikt aizmainīti, ir arī Teodora Bļugera vārds, kurš vienībā spēlē otro sezonu. Viņa sakarā par potenciālo aizmainīšanu baumoja arī starpsezonā, taču runas nerealizējās.
"Ar sievu esam šo tematu apsprieduši. Lai kas notiktu, mēs to uztversim mierīgi," viņš teica sarunā ar mediju "Sportsnet". "Mēs labprāt paliktu šeit, jo mums patīk Vankūvera. Taču, ja kaut kas notiek, labprāt pārceltos uz "play-off" komandu, kas vēlas cīnīties par titulu. Pagaidām gan nav nekādas vajadzības par to īpaši satraukties," teica latviešu spēlētājs. "Bija runas par manu aizmainīšanu pagājušajā vasarā, taču nekas nenotika. Kad mani 2023. gadā no Pitsburgas aizmainīja, tad pirms tam nebija nekādu runu. Tas, ka vienu reizi jau esmu to izdzīvojis, palīdz."
Teodora Bļugera līgums ar Vankūveras "Canucks" noslēgsies pēc šīs sezonas. Viņš 2024. gada vasarā ar vienību noslēdza divu gadu vienošanos. Pēc ilgstošās traumas viņš atgriezās komandas rīcībā un pirms olimpiskajām spēlēm bija rezultatīvs - desmit spēlēs pieci vārti un trīs rezultatīvās piespēles.
Bļugers nav vienīgais kandidāts uz aizmainīšanu. Baumas apvij arī tādus hokejistus kā Evanderu Keinu, Dāvidu Kampfu, Konoru Gārlandu un Džeku Debrusku. "Kad esi pēdējā vietā līgā, tad zini, ka tuvosies pārmaiņas. Pavisam noteikti visi par to domā," teica Debrusks. "Manuprāt, lielākā daļa no potenciālajiem starpsezonas brīvajiem aģentiem, kuri spēlē līgas vājākajā komandā, labprāt vēlētos sezonu pabeigt izslēgšanas spēlēs," mājienu par gatavību tikt aizmainītam izteica Keins.
Komandas vadība jau izteikusies, ka tā līdz maiņu darījumu beigām būs aktīva un centīsies iegūt pēc iespējas vairāk par saviem hokejistiem. Tiek ziņots, ka par Bļugeru tā varētu pretī saņemt trešās vai ceturtās kārtas drafta izvēles. Tikmēr par citiem hokejistiem, kuriem ir spēkā esoši līgumi pēc šīs sezonas, "Canucks" vadība var pat pieprasīt lielāku atlīdzību.
Teodors Bļugers savas karjeras laikā spēlējis arī Pitsburgas "Penguins" un Lasvegasas "Golden Knights", 2023. gadā ar to kļūstot par NHL čempionu. Tajā pavasarī Pitsburga izšķīrās viņu aizmainīt.