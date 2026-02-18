Olimpisko spēļu dalībniekiem tika uzdāvināti telefoni, bet krievu atlētus sagaidīja "īpašs" pārsteigums
Krievu atlētiem, kuri piedalās ziemas olimpiskajās spēlēs, atšķirībā no visiem pārējiem dalībniekiem, sankciju dēļ netika dāvināti olimpisko spēļu sponsora "Samsung" viedtālruņi. Par to ziņo RBK, atsaucoties uz Starptautisko Olimpisko komiteju.
Sacensību organizatori pirms Milānas un Kortīnas ziemas olimpisko spēļu sākuma paziņoja, ka visi dalībnieki saņems telefonus no "Samsung" — Starptautiskās Olimpiskās komitejas (SOK) sponsora, ziņo "Meduza".
Tomēr 17. februārī krievu kalnu slēpotājs Ņikita Fiļipovs "Telegram" kanālā pastāstīja, ka viņš un citi viņa tautieši telefonus nav saņēmuši, viņiem tika izsniegts "tikai šampūns un zobu pasta".
SOK oficiāli paskaidroja, ka pēc noteiktumiem viņiem ir aizliegts izplatīt ierīces sportistiem no noteiktām valstīm, kurās nav atļauta šo preču tirdzniecība.
"Samsung" telefonu dāvināšana dalībniekiem jau kļuvusi par olimpisko tradīciju. Turklāt nereti šie telefoni ar īpašo olimpisko dizainu tikuši pēc sacensībām pārdoti vai pārdāvināti citiem, īpaši gadījumos, ja cilvēki nelieto konkrētā zīmola ierīces.
Šajās spēlēs Dienvidkorejas uzņēmums vēlējās iet vēl tālāk - proti, sākotnēji bija paredzēts, ka atklāšanas ceremonijā sportisti notiekošo drīkstēs iemūžināt tikai ar viņu zīmola ierīcēm, bet citiem viedtelefoniem ir jāaizlīmē kameras. Vēlāk gan olimpisko spēļu rīkotāji nebija tik skrupulozi, kā paredzēja noteikumi, un daļa dalībnieku ceremoniju varēja iemūžināt arī ar saviem telefoniem.