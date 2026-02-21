Latvijas biatlonistes skaidro, kas nogāja greizi šaušanā. "Mācīšos no kļūdām!"
Latvijas biatlonistes Baiba Bendika un Estere Volfa, kuras 12,5 kilometru distancē ar kopēju startu iegāza šaušana, skaidro, kas startā nogāja greizi.
Jau ziņots, ka Latvijas biatlonistes Baiba Bendika un Estere Volfa Milānas un Kortīnas olimpisko spēļu noslēdzošajās sacensībās - 12,5 kilometru distancē ar kopēju startu - izcīnīja attiecīgi 22. un 23. vietu. Neskatoties uz diviem soda apļiem zelta medaļu izcīnīja Oseāna Mišelona, kura finišēja 37 minūtēs un 18,1 sekundē, un 6,6 sekundes vēlāk finišēja uzvarētājas tautiete Žilija Simona, kura trasē nopelnīja vienu soda apli.
Latvijas biatloniste Estere Volfa norādījusi, ka nebija apmierināta ar savu sniegumu šaušanā stāvus. "Man nebija baigais mērķis. Protams, neesmu īsti apmierināta ar stāvus šaušanu, bet esmu priecīga, ka varējām noslēgt olimpiādi kopā ar Baibu finiša taisnē. Kopumā būs ļoti patīkamas atmiņas par šo olimpiādi," teica Volfa. Pirmajās divās ugunslīnijās latviete šāva nekļūdīgi, bet abās šaušanās stāvus pieļāva pa divām kļūdām.
"Tas ir jau sestais starts, varbūt ir jau jūtams nogurums. Varbūt nevarēju šodien nokoncentrēties tik labi uz šaušanu stāvus, bet izdarīju maksimumu, ko varēju šajā brīdī, un mācīšos no kļūdām," viņa skaidroja.
Tikmēr Baiba Bendika norādījusi, ka viņai pirmajā šaušanā, kurā tika pieļautas trīs kļūdas, patraucēja uztraukums. "Masu startā grūti nosaukt pirmo apli par mierīgu, ir diezgan liels bardaks. Tas nebija mierīgi, vienkārši man tur bija tā pozīcija ar tālo numuru, tā ka tur īsti nevar nemaz aizsisties," teica Bendika, piebilstot, ka rēķinājās, ka sacensību laikā snigs. Pēc kļūdām šaušanā sportiste atgriezās trasē tikai 30. pozīcijā.
"Nesanāca tehniski, uztraukums pārņēma nedaudz par daudz un tie šāvieni nesanāca tik labi, kā gribētos," stāstīja sportiste. "Tās trīs kļūdas atmeta tik tālu, ka cīņas par augstām pozīcijām bija beigušās. Centos atgriezties pēc iespējas cik vien augstu varu un koncentrēties uz tālāko darbu."
Finiša taisni abas Latvijas biatlonistes sasniedza vienlaicīgi. Bendika norādīja, tā kā abas latvietes pēdējo apli veica kopā necīnoties par augstām vietām, par to nebūtu jāpriecājas. "Kāds tur pārsteigums, nav ko priecāties, ka savējiem arī sacensības nesanāca tik labas. Izdevās abām no šveicietes aizmukt, un izdevās abām uztaisīt savu mazo cīņu pašās beigās," teica sportiste.
"Par cik Esterei nedaudz labāk slīdēja, viņa apžēlojās un mani pagaidīja. Savam priekam un atmiņām sarunājām, ka taisīsim mazo sprintiņu," viņa turpināja. Bendika atzina, ka ir apmierināta ar sasniegtajiem rezultātiem olimpiskajās spēlēs un iekļūšanu sacensībās ar kopēju startu. "Protams, jebkuram sportistam, kurš olimpiskajās spēlēs tiek līdz masu startam, ir jābūt apmierinātam ar saviem rezultātiem, jo tas biatlonā tomēr ir tāds augstvērtīgu rezultātu apliecinājums. Gribējās vēl kaut kur aizķerties augstākās pozīcijās, bet, zinot, kā man ir gājis iepriekšējās olimpiādēs un sezonā, galīgi nevar sūdzēties," stāstīja sportiste.
Līdz ar olimpiādes beigām karjeru noslēdza itāliete Doroteja Vīrere un Vācijas biatloniste Franciska Proisa. "Man savā ziņā ir žēl, ka Doro [Vīrere] beidz karjeru. Viņa man ir laba draudzene un es šauju ar viņas taisītu laidni. Viņa man ir gana daudz palīdzējusi manā karjerā, vienmēr aprunājamies," atklāja Latvijas biatloniste.