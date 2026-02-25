Anrijs Miška neesot bijis pārsteigts, ka Latvijas izlases iepriekšējā sabraukumā netika pie iespējas
Latvijas basketbolists Anrijs Miška Igaunijas kluba Tallinas "Kalev"/"Cramo" prasības pret viņu kā ārvalstu spēlētāju uztver kā iespēju sevi pierādīt arvien vairāk, sarunā ar aģentūru LETA teica sportists.
26 gadus vecais spēka uzbrucējs pievienojies Latvijas izlases treniņnometnei pirms Pasaules kausa kvalifikācijas spēlēm ar Poliju. Izsaukumu uz valstsvienību Miška saņēma arī novembrī, taču laukumā nedevās. "Ar to rēķinājos, jo izlases nometnē ierados pāris dienas pirms spēles. Arī pašai komandai bija tikai četri treniņi, no kuriem tamdēļ izlaidu pusi. Galvenais ir komandas sniegums, un individuālās vēlmes tiek noliktas malā," teica basketbolists.
Miška Latvijas-Igaunijas līgā šosezon vidēji mačā laukumā pavada nepilnas 27 minūtes, atpaliekot tikai no 2020./2021. gada sezonas spēles laika, kad viņš bija viens no "Latvijas Universitātes" vadošajiem spēlētājiem. Igaunijas galvaspilsētas klubā Miška aizvada otro sezonu, un janvārī tika atzīts par līgas vērtīgāko spēlētāju.
"Otrajā gadā ir nedaudz vieglāk, jo uz manis jau vairāk skatās kā uz vietējo. Daudz kas ir zināms, protams, kā ārzemnieks izjūtu lielāku spiedienu, jo no manis vairāk prasa. Skatos uz to kā iespēju sevi pierādīt arvien vairāk," skaidroja Miška, neslēpjot, ka personīgi principiāli mači viņam ir pret Latvijas komandām. "Spēles ar latviešu komandām gribās uzvarēt. Lai arī cik labi būtu draugi, ir vēlme uzvarēt."
Arī par skatītāju trūkumu arēnās nevarot sūdzēties, teica Miška. "Skatītāji ir daudz, jo īpaši mačos pret principiālajiem pretiniekiem kā Tartu komandu. Arī mačos pret "VEF Rīga" un "Rīgas zeļļiem" ir daudz skatītāju," atzina Miška.
"Igauņiem ir labi jaunie talanti, tajā skaitā spēlē NCAA. Klubu līmenī varbūt nav izaugsmes, taču individuāli talantu ir vairāk un basketbols attīstās," turpināja basketbolists.
Spēlēšana salīdzinoši tuvu mājām Rūjienā arī sniedz papildu gandarījumu, jo ģimene var apmeklēt lielāko daļu maču, uzsvēra Miška. "Ir bijuši Rīgā un Valmierā, atbrauc arī uz tuvākajām spēlēm Pērnavā un Tartu, ir arī ciemojušies Tallinā. Arī māsa ir braukusi uz spēli Liepājā," teica Miška.
Pirms 11 gadiem Miška nonāca Madrides "Real" akadēmijā, taču Spānijā viņam neizdevās nostiprināties. Nākamreiz Miška ārzemēs atgriezās 2023./2024. gada sezonā, kad spēlēja Itālijas otrajā līgā, paralēli mācoties augstskolā. "Itālijas otrajā līgā ir ļoti labs līmenis ar labiem ārvalstu spēlētājiem. Tas pat nebija solis atpakaļ, drīzāk uz priekšu, jo vajadzēja sevi pierādīt kā leģionāram. Protams, liels pluss bija tas, ka ieguvu maģistra grādu," atzina Miška.
Latvijas vīriešu izlasē Miška laukumā bijis trīs oficiālajās spēlēs.