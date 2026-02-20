Artūrs Irbe.
Sporta zvaigznes
Šodien 06:58
Artūrs Irbe dzimšanas dienā saņēmis īpašu dāvanu
Leģendārais latviešu vārtsargs Artūrs Irbe 2. februārī nosvinēja 59. dzimšanas dienu, bet jau agrā 5. februāra rītā devās uz Milānas-Kortīnas ziemas olimpiskajām spēlēm, kas bija pirmās viņa mūžā kā Latvijas ledus hokeja izlases vārtsargu trenerim.
Sarunā ar žurnālu "Kas Jauns" Artūrs Irbe atklāja, ka vēl ne reizi nav bijis uz olimpiskajām spēlēm kā treneris, tāpēc bija jo īpaši saviļņots: “Šāda pieredze man vēl dzīvē nav bijusi. Uz olimpiskajām spēlēm pirmo reizi braucu kā treneris.”
Irbe ar izlasi olimpiādē.
Vaicāts, ko licis ceļasomā uz Milānu, Irbe uzskaita: “Man ir aktuāls bārdas skūšanas aparāts, zobu pasta un zobu birste. Ļoti nepieciešams ir piezīmju blociņš ar pildspalvu, kurā pierakstu pēkšņi radušās idejas, piezīmes par sportu vai darbiem, kas jādara. Un noteikti Bībele. Man nekādu amuletu veiksmei nav, tam ir domāta Bībele, kas arī ir mans talismans.”