Olimpisko spēļu hokeja turnīrā vērtīgākais spēlētājs nav no uzvarētājiem ASV izlases
Par Milānas un Kortīnas d'Ampeco olimpisko spēļu hokeja turnīra vērtīgāko spēlētāju jeb MVP atzīts finālā zaudējušās Kanādas izlases uzbrucējs Konors Makdeivids.
Jau vēstīts, ka kanādieši ar Makdeividu kapteiņa godā svētdien olimpiskajā finālā papildlaikā ar 1:2 (0:1, 1:0, 0:0, 0:1) piekāpās ASV izlasei.
Makdeivids ar 13 (2+11) punktiem sešās spēlēs bija sacensību rezultatīvākais spēlētājs un turnīra direktorāta vērtējumā tika atzīts arī par labāko uzbrucēju. Savukārt par labāko aizsargu turnīra rīkotāji atzina ASV izlases aizsargu Kvinu Hjūzu, bet par labāko vārtsargu - citu amerikāni Konoru Helebaku.
Mediju balsojumā simboliskajā izlasē tika iekļauti vārtsargs Helebaks, aizsargi Hjūzs un Keils Makars (Kanāda), kā arī uzbrucēji Makdeivids, Maklīns Selebrīni (Kanāda) un Jurajs Slafkovskis (Slovākija).
Par olimpiskā turnīra labāko vārtu guvēju ar pieciem precīziem metieniem kļuva Selebrīni, bet vārtos labākais atvairījumu procents bija Helebakam - 95,62%.
Olimpisko spēļu finālā uz ledus neizgāja Kanādas hokeja izlases kapteinis Sidnijs Krosbijs, kurš ceturtdaļfinālā pret Čehijas valstsvienību iedzīvojās savainojumā.
ASV izlase olimpiskās zelta medaļas izcīnīja pēc 46 gadu pārtraukuma, Kanādas valstsvienība izcīnīja sudrabu, bet bronzas godalgas ieguva iepriekšējās Olimpiādes uzvarētāji Somijas hokejisti, kas cīņā par trešo vietu ar 6:1 sagrāva Slovākiju. Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlētāji olimpiskajās spēlēs piedalījās pēc 12 gadu pārtraukuma.