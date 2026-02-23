Leģendārā kalnu slēpotāja Vona: es varēju palikt vispār bez kājas, mani izglāba komandas ķirurgs!
Titulētā amerikāņu kalnu slēpotāja Lindsija Vona atzinusi, ka šaušalīgajā kritienā Milānas un Kortīnas olimpisko spēļu nobraucienā bija guvusi tik smagu traumu, ka riskēja vispār šķirties no kājas. Viņu izglāba speciālista ātrā reakcija.
Pirmdien savā “Instagram” kontā 41 gadu vecā Vona atklāja, ka viņas gūtās traumas bija daudz nopietnākas par sarežģītu kaula lūzumu, kad 8. februārī nieka 13 sekundes pēc starta viņa aizķēra vārtus un izlidoja no trases. Sportiste paziņoja, ka kritiena dēļ kājā radās tā dēvētais “kompartmenta sindroms”, kad asiņošanas vai pietūkuma dēļ muskulī veidojas pārmērīgs spiediens, kas ierobežo asinsriti un var izraisīt neatgriezeniskus bojājumus, pat ekstremitātes zaudēšanu.
“Kad vienā ķermeņa vietā ir tik liela trauma, tur sakrājas pārāk daudz asiņu, tās vairs netiek prom un burtiski sadragā visu,” atzina Vona.
Vona pateicās ar ASV izlasi strādājošajam ortopēdiskajam ķirurgam, doktoram Tomam Heketam, kurš ar fasciotomiju izglāba viņas kreiso kāju. “Viņš to “atvēra”, ļāva tai elpot un izglāba mani,” viņa paziņoja.
Vona piebilda, ka Hekets Kortīnā atradās tikai tādēļ, ka viņa pati savainota piedalījās sacensībās pēc tam, kad neilgi pirms olimpiskajām spēlēm bija sarāvusi kreisā ceļgala krustenisko saiti. “Ja es to nebūtu izdarījusi, Toma tur nebūtu un viņš nebūtu varējis izglābt manu kāju.”
Kritienā Vona salauza arī labo potīti un turpina atveseļošanos pēc izrakstīšanas no slimnīcas, taču nenožēlo piedalīšanos olimpiādē. “Es piedalījos un izdarīju to, ko daudzi uzskatīja par neiespējamu manā vecumā ar daļēji protezētu ceļgalu,” viņa paziņoja svētdien. “Šīs atmiņas man paliks uz mūžu, un es esmu pateicīga par ikvienu no tām. Katrs mirklis bija brīnišķīgs. Katrs mirklis bija tā vērts.”
Nesen viņa pavēstīja, ka laikā, kad viņa pārcieta operācijas Itālijā, mājās no vēža nomira viņas 13 gadus vecais suns Leo. “Šīs bijušas neticami grūtas dienas,” viņa rakstīja “Instagram” kontā. “Iespējams, visgrūtākās manā dzīvē. Es vēl joprojām nevaru pieņemt, ka viņa vairs nav."
“Dienā, kad es kritu, krita arī Leo. Viņam nesen bija diagnosticēts plaušu vēzis, bet nu viņa sirds vairs nespēja darboties. Viņu mocīja sāpes, un ķermenis vairs nespēja turēt līdzi viņa stiprajam prātam,” viņa rakstīja. “Kad gulēju slimnīcas gultā dienu pēc sava kritiena, mēs atvadījāmies no mana lielā puiša. Tik īsā laikā esmu zaudējusi tik daudz sev nozīmīgā. Nespēju tam noticēt."
“Otra tāda Leo nekad nebūs. Viņš vienmēr būs mana pirmā mīlestība,” toreiz atzina sportiste. “Šodien dodos uz vēl vienu operāciju. Aizverot acis, domāšu par viņu. Mīlēšu tevi vienmēr, mans lielais puika.”