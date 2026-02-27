Latvieši NHL: Šilovs spēlē lieliski un kļūst par spēles otro zvaigzni, Girgensonam un Tampabejai pārtrūkst uzvaru sērija
Naktī uz 27. februāri ar dažādām sekmēm Nacionālās hokeja līgas (NHL) laukumos spēlēja latviešu hokejisti. Pie uzvarām tika Pitsburgas "Penguins" un Floridas "Panthers", taču zaudēja Kolumbusas "Blue Jackets" un Tampabejas "Lightning".
Šilovs veicina uzvaru
Latvijas vārtsargs Artūrs Šilovs ceturtdien kopā ar Pitsburgas "Penguins" izcīnīja uzvaru Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlē. "Penguins" mājās ar 4:1 (1:0, 0:1, 3:0) uzvarēja Ņūdžersijas "Devils", viesiem piedzīvojot piekto zaudējumu pēc kārtas Šilovs tika galā ar 28 no 29 pretinieku metieniem, atvairot 96,6% raidījumu. Latvijas vārtsargs arī tika atzīts par mača otro zvaigzni.
Pirmās trešdaļas beigās Pitsburgas vienību vadībā izvirzīja Tomijs Novaks, kurš guva vārtus vairākumā, bet otrajā periodā pēc spēlētām nepilnām piecām minūtēm "Devils" panāca neizšķirtu, kad komandas biedra metienu pielaboja Pols Koters. Mača turpinājumā trešajā trešdaļā "Penguins" guva trīs bezatbildes vārtus un tika pie panākuma. "Devils" vārtos ripu raidīja Konors Kliftons, Jegors Činahovs un Bleiks Lizots. "Penguins" jāspēlē bez kapteiņa Sidnija Krosbija, kurš traumas dēļ nespēlēs aptuveni mēnesi.
Austrumu konferences kopvērtējumā "Penguins" ar 72 punktiem 57 spēlēs ieņem piekto vietu.
"Panthers" svarīga uzvara
Latvijas aizsargs Uvis Balinskis un Latvijas uzbrucējs Sandis Vilmanis ceturtdien Nacionālās hokeja līgas (NHL) mačā kopā ar Floridas "Panthers" izcīnīja uzvaru. "Panthers" mājās ar 5:1 (3:0, 0:0, 2:1) uzvarēja Toronto "Maple Leafs".
Balinskis uz ledus pavadīja 20 minūtes un 13 sekundes, izdarīja vienu metienu pa vārtiem un vienreiz zaudēja ripu, iekrājot pozitīvu lietderības koeficientu +2. Tikmēr Vilmanis spēlēja 11 minūtes un 13 sekundes, bloķēja vienu metienu un pielietoja trīs spēka paņēmienus, un viņa lietderības koeficients bija neitrāls.
Pirmās trešdaļas ievadā mājiniekus vadībā izvirzīja Breds Maršāns, nepilnas divas minūtes vēlāk vairākumā pārsvaru dubultoja Kārters Verhegī, bet perioda turpinājumā vēl mazākumā vārtus guva Evans Rodrigess, panākot 3:0 "Panthers" labā.
Trešā perioda pirmajā minūtē "Maple Leafs" vairākumu rezultatīvi noslēdza Džonss Tavaress. Mača izskaņā Toronto vienība nomainīja vārtsargu pret sesto laukuma spēlētāju, un tukšos viesu vārtos vēl ripu raidīja Maršāns un Metjū Tkačaks, floridiešiem tiekot pie pārliecinošas uzvaras.
Šī kļuva par kluba otro uzvaru pēdējās trijās spēlēs. Austrumu konferences turnīra tabulā "Panthers" ar 63 punktiem 58 spēlēs ieņem 12. vietu, no astotās vietas gan atpaliekot jau par astoņiem punktiem.
Tampabejai pārtrūkst uzvaru virkne
Latvijas uzbrucējs Zemgus Girgensons ceturtdien Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlē kopā ar Tampabejas "Lightning" cieta zaudējumu. "Lightning" izbraukumā ar 4:5 (2:3, 2:1, 0:1) piekāpās Karolīnas "Hurricanes", pārtrūkstot sešu uzvaru sērijai.
Girgensons spēlēja 14 minūtes un 53 sekundes, bloķēja vienu metienu, pielietoja divus spēka paņēmienus un uzvarēja divos no pieciem iemetieniem, noslēdzot maču ar negatīvu lietderības koeficientu -1.
Pirmās trešdaļas ievadā mājinieki guva trīs vārtus piecu minūšu nogrieznī, kad "Lightning" vārtos ripu raidīja Nikolajs Ēlers, Logans Stenkovens un Teilors Hols. Perioda izskaņā "Hurricanes" vārtsargu pārspēja Brendons Heigels un Ņikita Kučerovs, bet otrās trešdaļas sākumā neizšķirtu panāca Dominiks Džeimss.
Nedaudz vairāk kā pēc piecām minūtēm Karolīnas komandai vienu vārtu pārsvaru atguva Sets Džārviss, taču otrā perioda turpinājumā Breidens Points guva vārtus vairākumā un izlīdzināja rezultātu. Trešajā trešdaļā "Hurricanes" uzvaru nesošos vārtus guva Sebastiāns Aho, kurš izcēlās ar precīzu metienu vairākumā.
Tampabejas "Lightning" ar 80 punktiem 57 spēlēs atrodas pirmajā vietā Austrumu konferencē.
Merzļikinam 19 atvairīti metieni
Latvijas vārtsargs Elvis Merzļikins ceturtdien Nacionālās hokeja līgas mačā kopā ar Kolumbusas "Blue Jackets" cieta zaudējumu pret Bostonas "Bruins". "Blue Jackets" viesos ar 2:4 (1:1, 0:1, 1:2) atzina "Bruins" pārākumu, piedzīvojot pirmo zaudējumu pēc septiņu panākumu sērijas. Merzļikins atvairīja 19 no 22 metieniem, atvairot 86,4% raidījumu.
Pēc spēlētām četrām ar pusi minūtēm Kolumbusas komandu vadībā izvirzīja Kirils Marčenko, taču trešdaļas turpinājumā bostonieši panāca neizšķirtu, precīzam esot Viktoram Arvidsonam.
Otrajā periodā Merzļikinu vairākumā pārspēja Morgans Gīkijs, un trešās trešdaļas vidū mājinieku pārsvaru dubultoja Šons Kuralī. Nedaudz vairāk kā sešas minūtes līdz pamatlaika beigām Edams Fantili atguva "Blue Jackets" vienus vārtus, bet pēdējā minūtē tukšos Kolumbusas komandas vārtos ripu raidīja Arvidsons.
Austrumu konferences tabulā "Blue Jackets" ar 65 punktiem 57 spēlēs ieņem desmito vietu.