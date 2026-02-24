Vēl viena gadsimta cīņa? Pēc 11 gadu pauzes notiks pasaules boksa leģendu duelis
Bokseri Menijs Pakjao un Floids Meivezers vienojušies par savstarpējās cīņas aizvadīšanu šī gada 19. septembrī, to straumējot tiešsaistes platformai "Netflix". Leģendārie bokseri vienu reizi jau viens pret otru spēkojušies, uzvarot Meivezeram.
Gan 47 gadus vecais Pakjao, gan 49 gadus vecais Meivezers jau kādu laiku bija noslēguši savas boksera karjeras. Pakjao profesionālajā boksā atgriezās 2025. gada vasarā, kad spēkojās pret tā brīža Pasaules Boksa padomes (WBC) čempionu kategorijā līdz 66,7 kilogramiem Mario Bariosu. Šī cīņa noslēdzās ar neizšķirtu, turklāt jau šī gada 18. aprīlī viņš plāno boksēties pret Ruslanu Provodņikovu.
Savukārt Meivezers nesen pavēstīja, ka domā par atgriešanos boksā. Viņš noslēdzis vienošanos ar "CSI Sports/Fight Sports" par vairāku cīņu aizvadīšanu. Sagaidāms, ka šogad, vēl pirms iespējamā dueļa pret savu sīvāko pretinieku karjeras laikā, Meivezers dosies ringā pret slaveno Maiku Taisonu.
Abu cīņa gaidāma 19. septembrī Lasvegasā. Pagaidām nav noteikts, kurā kategorijā tiks tā aizvadīta, taču rezultāts tiks ietverts abu profesionālajā bokseru bilancē. Cīņu translēs straumēšanas platforma "Netflix", kura iepriekš piedāvājusi divas Džeika Pola cīņas.
Šī nekļūs par abu pirmo cīņu. Pirms 11 gadiem, 2015. gada 2. maijā, Meivezers pārspēja Pakjao pēc tiesnešu vienbalsīga lēmuma. Lai arī pati cīņa nespēja īstenot lielās gaidas no apkārtējiem, tomēr tā lauza ienākumu rekordus. Maksas translāciju ASV iegādājās veseli 4,6 miljoni iedzīvotāju, kas ģenerēja 410 miljonus ASV dolāru ienākumos. Savukārt biļešu ienākumos tika gūti vēl papildus 72,2 miljoni ASV dolāru.
"Es jau vienu reizi Meniju uzvarēju. Šoreiz būs tieši tāds pats rezultāts," teica Meivezers savā paziņojumā par šo cīņu. Tikmēr Pakjao, kurš jau ilgi vēlējies revanšu pret savu sīvo sāncensi (pauda, ka konkrētajā cīņā nebija 100% gatavs pleca traumas dēļ), norādījis, ka cīņu veltīs Filipīnas iedzīvotājiem.
"Es ar Floidu sniedzām visiem vienu no labākajām boksa cīņām šī sporta veida vēsturē. Fani gaidījuši ļoti ilgi un ir pelnījuši revanšu. Vēlos, lai Floids piedzīvo savu vienīgo zaudējumu boksera karjerā. Kā vienmēr, šo cīņu veltīšu Filipīnas iedzīvotājiem un filipīniešiem visā pasaulē."
Meivezers līdz šim savā karjerā nav piedzīvojis nevienu zaudējumu - 50 profesionālajās cīņās tikpat uzvaras. Savukārt Pakjao iespējis bilanci 62-8-3. Tikmēr Lasvegasas "Sphere" halle boksa cīņu uzņems pirmo reizi - līdz šim tajā reizi notika UFC cīņu šovs.
