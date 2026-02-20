Olimpisko spēļu korespondente "šmigā" kļūst par interneta sensāciju
Olimpiskās spēles atspoguļojošā Austrālijas televīzijas kanāla “Channel Nine” korespondente Danika Meisone nokļuvusi neveiklā situācijā, kad pārraides laikā no Itālijas acīmredzami bija iereibušā stāvoklī. Klips ar viņas reportāžu ātri kļuva virāls, izraisot dažādu reakciju sabiedrībā un liekot iesaistīties pat premjerministram.
Piedaloties trešdienas reportāžā par notikušajām sacensībām no sniegotās Itālijas Meisone stāstīja par kafijas cenām un iguānām, pēc tam haotiski komentēja citus sporta notikumus, arī sajaucot valstis, brīžiem ar piepūli izrunājot vārdus, kamēr studijā bija dzirdami smiekli.
Viens no raidījuma vadītājiem Karls Stefanovičs centās iziet no situācijas, stāstot, ka pats piedzīvojis tik stindzinošu salu Vašingtonā, ka grūti pakustināt lūpas, taču bija acīmredzami, ka cēlonis slēpjas nedaudz cita veida grādos.
Sociālajos plašsaziņas līdzekļos reakcija bija dažāda — vieni pieprasīja korespondenti nekavējoties atlaist par neprofesionālu attieksmi pret saviem pienākumiem, citi tur nesaskatīja neko kriminālu, sak, dāma labi pavada laiku.
Debatēs iesaistījās arī premjerministrs Entonijs Albanīzs, paziņojot, ka “atbalsta Daniku” un vispār notikušais nav nekas īpašs, un pilnīgi iespējams, ka viņu ietekmējusi milzīgā laika joslu atšķirība. Itālijai ar Austrālijas austrumiem ir 10 stundu starpība.
Nākamajā rīta šovā Meisone tiešraidē atvainojās par uzstāšanos reibumā. “Es pilnīgi nepareizi novērtēju situāciju, man nevajadzēja dzert, jo īpaši šajos apstākļos, kad ir auksti, atrodies augstu virs jūras līmeņa, turklāt neko labu nedeva arī nepavakariņošana. Tomēr vēlos uzņemties pilnu atbildību, [notikušais] nav atbilstošs manis pašas noteiktajam standartam.” Viņa arī pateicās visiem, kuri šajā situācijai pauduši viņai atbalstu. “Es nemaz nezinu, par ko tu runā,” atteica Stefanovičs, kurš pats 2009. gadā iereibis bija parādījies televīzijas raidījumā. “Tu esi vislabākā, Danika. Neuztraucies par to. Ejam tālāk.”