Kristers Gudļevskis "Fischtown Pinguins" vārtus sargā pirmo reizi pēdējo četru mēnešu laikā
Hokejs
Šodien 22:59
Kristers Gudļevskis pirmo reizi stājas vārtos Vācijas čempionātā pēc oktobrī gūtās traumas
Latvijas vārtsargs Kristers Gudļevskis trešdien pirmo reizi kopš oktobrī gūtā savainojuma aizvadīja Vācijas augstākās hokeja līgas (DEL) spēli.
Gudļevska pārstāvētā Brēmerhāfenes "Fischtown Pinguins" izbraukumā ar 1:4 (0:1, 1:2, 0:1) piekāpās Frankfurtes "Lowen". Latvijas vārtsargs atvairīja 21 no 25 pretinieku metieniem, tiekot galā ar 84% raidījumu. Viņam šosezon tā bija tikai astotā spēle.
Gudļevskis oktobrī iedzīvojās savainojumā, pēc kura viņam tika veikta operācija. Janvāra vidū Latvijas vārtsargs atsāka treniņus un tika iekļauts Latvijas izlases sastāvā olimpiskajās spēlēs kā trešais vārtsargs.
"Fischtown Pinguins" ar 70 punktiem 45 mačos DEL turnīra tabulā atrodas sestajā pozīcijā.