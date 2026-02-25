Kristers Gudļevskis pirmo reizi stājas vārtos Vācijas čempionātā pēc oktobrī gūtās traumas
foto: imago/Beautiful Sports
Kristers Gudļevskis "Fischtown Pinguins" vārtus sargā pirmo reizi pēdējo četru mēnešu laikā
Hokejs

Kristers Gudļevskis pirmo reizi stājas vārtos Vācijas čempionātā pēc oktobrī gūtās traumas

Sporta nodaļa

Jauns.lv/LETA

Latvijas vārtsargs Kristers Gudļevskis trešdien pirmo reizi kopš oktobrī gūtā savainojuma aizvadīja Vācijas augstākās hokeja līgas (DEL) spēli.

Kristers Gudļevskis pirmo reizi stājas vārtos Vāci...

Gudļevska pārstāvētā Brēmerhāfenes "Fischtown Pinguins" izbraukumā ar 1:4 (0:1, 1:2, 0:1) piekāpās Frankfurtes "Lowen". Latvijas vārtsargs atvairīja 21 no 25 pretinieku metieniem, tiekot galā ar 84% raidījumu. Viņam šosezon tā bija tikai astotā spēle.

Gudļevskis oktobrī iedzīvojās savainojumā, pēc kura viņam tika veikta operācija. Janvāra vidū Latvijas vārtsargs atsāka treniņus un tika iekļauts Latvijas izlases sastāvā olimpiskajās spēlēs kā trešais vārtsargs.

"Fischtown Pinguins" ar 70 punktiem 45 mačos DEL turnīra tabulā atrodas sestajā pozīcijā.

Tēmas

VācijaKristers GudļevskisDEL

Citi šobrīd lasa