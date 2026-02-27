"Esmu devis cilvēkiem prieku darīt to, ko viņi darīja bērnībā!" - 19 gados Jurģis Tihomirovs dibina savu sporta klubu
Redz mērķi, neredz šķēršļus – tā varētu raksturot Jurģi Tihomirovu, kurš 19 gadu vecumā dibināja sporta klubu "Tedīši". Viņš ir kļuvis par spilgtu piemēru tam, kā bērnības hobijs var pāraugt nopietnā projektā.
SK "Tedīši" prezidenta un menedžera mērķis ir atgriezt jauniešos vēlmi sportot un iedvesmot viņus īstenot savus sapņus. Jauns.lv Jurģis pastāstīja, kā projekts aizsākās, kurš brīdis bija vissmagākais un ko varam sagaidīt nākotnē.
Sportam liela nozīme jau no bērna kājas
Divdesmit gadus vecais Jurģis Tihomirovs jau no bērnības aizraujas ar sportu. Trīs gadu vecumā Siguldas pilsētas svētku laikā mamma viņam piedāvāja speciāli atvēlētā aktivitāšu zonā kopā ar citiem bērniem paspārdīt bumbu. Spēle jaunieti aizrāva, un kopš tā brīža futbols kļuva par neatņemamu viņa dzīves daļu.
Taču futbols nav vienīgais sporta veids, ar kuru jaunietis nodarbojas. Kopš bērnības viņš ar draugiem labprāt spēlē basketbolu, kādu laiku nodarbojies arī ar boksu.
Nodarbošanās ar sportu Jurģim sagādā lielu piepildījumu. Sporta kluba "Tedīši" prezidents atklāj, ka zaudētu daļu no sevis, ja viņam šo iespēju liegtu.
"Ja sports neeksistētu, tad daļa no manis neeksistētu," saka Tihomirovs. Atklāsme nāca pēc tam, kad viņam 14 dienas nācās atteikties no sportošanas, piemēram, iešanas uz svaru zāli un futbola spēlēšanas. "Es jutos tā, it kā daļas no manis nebūtu. Tas man atgādināja, ka sports man tiešām daudz ko nozīmē," stāsta jaunietis.
Joks, kas pārauga reālā bizness plānā
2024. gada janvārī, pavadot laiku ar bērnības draugu, tika apspriesta ideja izveidot basketbola komandu, lai piedalītos "Ghetto Games". Kad pienāca laiks izdomāt komandas nosaukumu, Jurģa bērnības draugs izlēma pajokot.
"Mēs sēdējām, domājām, un tad manas draugs vienkārši pateica - Tedīši. Sakumā pasmējāmies, bet man patika, viņam patika - labi, Tedīši!" atminās Tihomirovs.
Tā gada vasarā komanda piedalījās "Ghetto Games", bet decembrī Tihomirovam radās vēlme iemīt jaunu taciņu. Sākumā viņš vēlējās izveidot futbola komandu, taču tas izrādījās sarežģītāk, nekā sākumā šķita. Ar palīdzību viņš pārvarēja grūtības, un 2025. gadā tika dibināts sporta klubs "Tedīši". SK "Tedīši" piedāvā iespēju spēlēt futbolu, basketbolu, florbolu un arī pludmales volejbolu. Tiek uzņemti jaunieši, sākot no 15 gadu vecuma.
Iespēja izjust bērnības garšu
SK "Tedīši" prezidents vēsta, ka galvenais iemesls, kāpēc tika dibināts klubs ir atkal ieinteresēt jauniešus nodarboties ar sportu.
Atmosfēru, kas valda SK "Tedīši', var raksturot kā maģisku, jo, kā min jaunietis, tā palīdzējusi cilvēkiem, kuri kādreiz sportam atmeta ar roku, to iemīlēt no jauna.
"Man ir gandarījums, ka tas ir devis cilvēkiem prieku darīt to, ko viņi darīja bērnībā – atgādinājis to bērnības garšu spēlēt futbolu," saka Jurģis. Spēlētāji uz laukuma jūtas kā draugi. "Esmu spēlējis daudzās komandās. Nevienā neesmu izjutis to, ko jūtu šeit," viņš piebilst.
Jurģis apzinās, ka iemesls tam ir arī tas, ka viņš ir kluba prezidents un menedžeris, bet min, ka paši jaunieši viņam ir teikuši, ka viņiem ļoti patīk atmosfēra, kas valda klubā.
"Mēs esam ģimene, un tas ir pats skaistākais," uzsver kluba prezidents.
Par to, ka kluba biedri ir ļoti tuvi, norāda arī tas, ka prezidentam ir iedota jauka iesauka - Big Tedis jeb tulkojumā lielais Tedis. Brīžiem cilvēki, kurus viņš pat nezina, uzrunā viņu, sakot: "Čau, Big TedI!".
"Tas ir forši!" smaidot saka Jurģis.
Izskats var būt maldinošs
Ņemot vērā, ka Jurģis ir divdesmit gadus vecs, viņam nācies piedzīvot, ka, risinot dažādas situācijas, viņu brīžiem neuztver nopietni. Bet jaunietis skaidro, ka viņu tas neuztrauc, jo viņam izdodas pierādīt pretējo. Panākumi runā paši par sevi.
Neskatoties uz to, ka futbola komandas spēlētāji vēl nav saspēlējušies, pērn viņiem izdevās izcīnīt uzvaras, spēlējot pret komandām, kuras spēlē jau vairāk kā desmit gadus.
Viņš ir paspējis arī pagājušajā vasarā vairākās Latvijas vietās, piemēram, Apē, Gulbenē, Smiltenē, Limbažos un Priekuļos, organizēt 3x3 basketbola turnīru. Turnīros piedalījās dalībnieki no 15 līdz 40 gadu vecumam.
"Es būšu godīgs, ja es būtu viņu vietā, es arī paskatītos, padomātu, džeks 19 gados savāca savus draugus, kas tur tāds. Bet, nu, laikam tā būs mācība, nenovērtēt cilvēkus pēc izskata," saka Tihomirovs.
Skolēns, telemārketinga speciālists, treneris, komandas biedrs
Jurģis ikdienā nēsā vairākas cepures. Paralēli kluba vadīšanai viņš strādā bankā par telemārketinga speciālistu – darbs palīdz uzlabot komunikācijas prasmes. Tāpat viņš attālināti iegūst vidējo izglītību. Pērn, dibinot klubu, mācības aizgāja otrajā plānā, bet šogad jaunietis cer nokārtot visus eksāmenus.
2025. gadā Jurģis trenēja futbola komandu, taču, sapratis, ka viņam labāk patīk spēlēt, šo pienākumu šogad deleģēja citai personai un pats pievērsies tikai spēlēšanai. Tas, ka prezidents spēlē kopā ar kluba biedriem, laukumā nerada spriedzi – komandas biedri viņu uztver kā draugu.
"Neesi naivs"– klupšanas akmeņi
Jurģis atzīst, ka viens no izaicinājumiem vadot klubu ir pierunāt jauniešus, kaut ko darīt, jo uz viņiem brīžiem nav iespējams paļauties, būt pārliecinātam, ka viņi ieradīsies konkrētajā vietā norādītajā laikā, vai samaksās nepieciešamo summu, piemēram, par formas tērpu.
"Ir bijušu gadījumi, kad cilvēki neatbild, cilvēki pazūd, cilvēki neatbrauc. Un tad tu esi tas atbildīgais, kurš to risina," nopūšoties saka sporta kluba prezidents.
Ļoti svarīgi ir, lai klubs kļūtu atpazīstams. Sociālie tīkli palīdz šī mērķa sasniegšanai, taču ne vienmēr ir skaidrs, kā tos izmantot visefektīvāk.
"Sociālie tīkli ir tāda puzle, ko, man šķiet, neviens tā arī līdz galam nevar atšifrēt," saka Jurģis. Bet ar savas komandas palīdzību, Lindu un Elvitu, saturu veidot ir kļuvis daudz vieglāk.
Jurģis dalās, ka šobrīd meklē fotogrāfu, kurš varētu uzņemt bildes spēļu laikā, protams, par samaksu. Tiek meklēti arī sponsori, sadarbības partneri, kuri varētu nodrošināt finansējumu, vai, piemēram, kādu pakalpojumu, produktu, ēdināšanu.
Vienu no lielākajām mācībām, ko Jurģis guvis, organizējot 3x3 basketbola turnīrus, ir nebūt naivam – cilvēkiem jāuzticas, taču jāapzinās, ka ne visi ir godīgi, un nepieciešamības gadījumā jāprot uzstāt.
SK "Tedīši" liktenis karājās mata galā
Pērn vasaras vidū SK "Tedīši" liktenis karājās mata galā, atzīst Jurģis. 4. līgas sezonas pirmā spēle bija aizvadīta lieliski, komanda uzvarēja pagājušā gada čempionus. Emocijas sita augstu vilni un šķita, ka turpmāk katra spēle jau ir kabatā. Taču pēc tam sekoja zaudējumu sērija, cīņasspars noplaka.
"Mēs piecas spēles pēc kārtas neuzvarējām. Bija strīdi starp komandas biedriem, asaras – arī manas pēc vienas spēles. Bija doma vienkārši beigt. Mēs neko nevaram izdarīt. Bet es to neizdarīju. Tas būtu tik neforši beigt projektu sezonas vidū," atceras Tihomirovs.
Un, kad šķita, ka saule nekad vairs neuzspīdēs, cīņasspars atgriezās un komanda nonāca līdz cīņai par bronzu. 2. augustā Uzvaras bulvārī 18, Rīgā, notikusī spēle Jurģim daudz ko iemācīja. Pirmajā puslaikā viņš pārlieku ļāvās emocijām, taču vēlāk spēja saņemties, nomierināt komandu, un tā no 0:1 atspēlējās, uzvarot ar 3:2 FK "Lielupe".
"Ļoti, ļoti dramatiska spēle. Daudz emociju, daudz kliedzienu, daudz prieka, daudz smaidu. Tas bija forši. Bronzas spēle bija īpaša diena. Cerams, kaut ko tādu piedzīvot arī šogad," saka Jurģis.
No ērkšķiem līdz zvaigznēm
Kopš SK "Tedīši" piesaistījis uzmanību, piemēram, 4. līgas spēlēm, Jurģis ir ievērojis, ka Latvijā arvien varāk sākuši parādīties jauni futbola klubi. Kā pats sporta kluba prezidents min pat viens Latvijā atpazīstams "TikTok" influenceris ir nesen izveidojis savu komandu, kas sākusi iet "Tedīšu" pēdās (sākot ar 4. līgas spēlēm ar mērķi virzīties tālāk uz 3. līgu).
Jurģa sapnis ir panākt, ka FK "Tēdīši" sasniedz Latvijas augstāko līgu. Taču viņš neizslēdz iespēju nākotnē nodot sporta kluba vadību kādam citam, saglabājot pārraudzītāja loma, lai varētu pievērsties citiem projektiem.
Katrs ir spējīgs piepildīt savus sapņus
Ja tu domā, ka neesi spējīgs īstenot savus sapņus, tu maldies, uzskata Jurģis.
"Jauniešiem ir burvīgas idejas, bet viņi nedara to, ko viņi iedomājās, un tas ir nepareizi. Baidīties ir normāli, man pašam bija bail. Bet mīlestība pret sportu bija stiprāka par bailēm. Man bija ļoti liela vēlme mēģināt. Tāpēc mans ieteikums jauniešiem – ja jums ir lieta, kas jūs aizrauj, vai kas jums patīk, vai ko jūs mīlat, izdarāt kaut ko ar to. Dibini savu sporta klubu, izveido savu komandu, uztaisi sociālās tīklos kaut ko. Parādi to pasaulei!" saka Tihomirovs.
Ja finanses ir šķērslis, jaunietis iesaka sākt veidot iekrājumus. Jurģis tic, ka jebkuram šķērslim ir iespējams tikt pāri.
Un tiem, kuri interesējas par sportu vai vienkārši vēlas izjust cīņas garu un draudzīgu atmosfēru, Jurģis aicina apmeklēt "Tedīšu" spēles.