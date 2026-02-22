ASV hokejisti pēc olimpiskā zelta izcīnīšanas godina traģiski aizgājušo Merzļikina komandas biedru
ASV hokeja izlase svētdien piedzīvoja īpašu brīdi, izcīnot zeltu 2026. gada ziemas olimpiskajās spēlēs, taču pēc fināla ar sirsnīgu piemiņu tika godināts arī Elvja Merzļikina bijušais komandas biedrs Kolumbusas “Blue Jackets” rindās — Džonijs Gudro — par savu ieguldījumu ASV izlases labā.
Olimpisko spēļu laikā amerikāņi skapītī ģērbtuvē bija novietojuši Gudro spēles kreklu, tā godinot bijušo izlases līderi. Savukārt Gudro ģimene bija ieradusies Milānā–Kortīnā, lai svētdien kopā ar komandu piedzīvotu vīriešu hokeja zelta medaļas izcīnīšanu.
Vairāki ASV hokejisti savu cieņu pret bijušo komandas biedru izrādīja, svinību laikā uzmetot plecos gan Gudro kreklu, gan ASV karogu un slidojot pāri laukumam. Tikmēr Gudro ģimene kopā ar visu izlasi atradās uz ledus, lai ne tikai atskatītos uz lielisko uzvaru, bet arī godinātu brāļu Gudro atstāto mantojumu. Svētdiena ģimenei kļuva vēl īpašāka, jo Džonijs juniors — Gudro dēls — svinēja savu otro dzimšanas dienu.
Traģēdija notika 2024. gada 29. augustā, kad 44 gadus vecais Šons Higinss, būdams alkohola reibumā, uzbrauca brāļiem Džonijam un Metjū Gudro, kuri diennakts tumšajā laikā pārvietojās ar velosipēdiem netālu no savas dzimtās vietas Ņūdžersijā. Policijas ziņojumā norādīts, ka autovadītājs iepriekš bijis fiksēts par agresīvu braukšanu un pirms nelaimes sēdies pie stūres pēc piecu vai sešu alus glāžu izdzeršanas. Nākamajā dienā Gudro māsai Keitijai bija plānotas kāzas, kurās abiem brāļiem bija paredzēts būt par vedējiem. Džonijam Gudro, kurš savā rezultatīvākajā NHL sezonā sakrāja 115 punktus, palika divi mazi bērni, bet sieva Meredita tobrīd gaidīja trešo mazuli.
Gudro centīgi strādāja, lai iekļūtu ASV izlases sastāvā 2026. gada olimpiskajās spēlēs. Viņš un brālis Metjū, augot, skatījās šo turnīru un vienmēr sapņoja paši tajā spēlēt. “Tas bija viņu sapnis,” par saviem dēliem sacīja Džeina Gudro. “Viņš gribēja būt šajā komandā,” piektdienas vakarā pēc ASV pusfināla uzvaras sacīja Džonija tēvs Gajs Gudro. “Un būtu bijis jauki, ja viņš būtu šeit.”
“Tas nozīmē visu — mēs visi zinām, ka viņam vajadzētu būt šeit kopā ar mums,” sacīja Dilans Larkins, kurš kopā ar Gudro spēlēja vairākos pasaules čempionātos. “Viņam jābūt ar mums. Mēs viņu mīlam, un man patīk, ka turpinām par viņu domāt — citādi es to nemaz neiedomātos.”
Džeina un Gajs Gudro kopā ar Džonija atraitni Mereditu un viņu diviem vecākajiem bērniem Milānā ieradās piektdien. Treneris Maiks Salivans apstiprināja to, ko komandas vadība bija pateikusi ģimenei: Džonijs noteikti būtu bijis izlases sastāvā, ja vien vēl būtu dzīvs, ņemot vērā viņa sasniegumus un sniegumu ASV izlasē. “Viņš bija viens no Amerikas pašiem labākajiem,” sacīja Salivans. “Viņš bija labs cilvēks gan uz ledus, gan ārpus tā, un es domāju, ka viņš joprojām ir iedvesma mūsu spēlētājiem.”
Johnny Gaudreau's sweater hangs in Team USA's locker room, while his family is in the stands for the gold medal game.— ESPN (@espn) February 22, 2026
Johnny's son, Johnny Jr., is celebrating his second birthday today ❤️💙 pic.twitter.com/MWLolNDFfW
Šī būtu bijusi Gudro pirmā iespēja spēlēt olimpiskajās spēlēs pēc tam, kad NHL nepiedalījās 2018. un 2022. gadā. Taču, visticamāk, tā nebūs pēdējā reize, kad viņa krekls atradīsies ASV izlases ģērbtuvē olimpisko spēļu laikā — kā tradīcija, kas var turpināties vēl gadiem.
Jau vēstīts, ka Džekam Hjūzam gūstot uzvaras vārtus olimpisko spēļu turnīra fināla papildlaikā, ASV vīriešu hokeja izlase svētdien izcīnīja zelta medaļas. Finālā Milānā ASV ar 2:1 (1:0, 0:1, 0:0, 1:0) papildlaikā pārspēja Kanādu.
ASV izlase par olimpisko čempioni iepriekš bija kļuvusi divas reizes - 1980. un 1960. gada ziemas olimpiskajās spēlēs. Astoņas reizes ASV izlase ieguvusi sudraba medaļu, un 1936. gada olimpiskajās spēlēs amerikāņi kaklā kāra bronzas medaļas.