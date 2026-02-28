Alī Hāmenejī ir miris, ziņo Donalds Tramps
Irānas augstais līderis Alī Hāmenejī ir miris, platformā "Truth Social" sestdien paziņoja ASV prezidents Donalds Tramps.
"Hāmenejī, viens no visļaunākajiem cilvēkiem vēsturē, ir miris," pauda Tramps.
Neilgi pirms ieraksta parādīšanās "Truth Social" Tramps telekanālam NBC sacīja, ka daudzie ziņojumi par Hāmenejī nāvi varētu būt patiesi, tomēr paust nepārprotamu apstiprinājumu prezidents tobrīd vēl nevēlējās.
Teherāna vēstis par līdera nāvi nav apstiprinājusi.
Irānas ziņu aģentūra "Tasnim", kas ir saistīta ar Irānas Revolūcijas gvardes korpusu, ziņas un apgalvojumus par Hāmenejī nāvi nodēvēja par "psiholoģisko karu".
"Revolūcijas līderis ir izturīgs un apņēmības pilns īstenot vadību," aģentūra citē vārdā neminētu avotu.
Iepriekš Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu pauda, ka ir "daudz pazīmju", ka Hāmenejī ir nogalināts uzbrukumā Teherānas rezidencei ASV un Izraēlas triecienu gaitā.
Izraēla un ASV sestdien veica triecienus Irānai, un raķešu uzbrukumos cietusi gan galvaspilsēta Teherāna, gan citas pilsētas.
Hāmenejī Teherānas rezidence triecienos tika sagrauta. Irāna veikusi prettriecienus Izraēlai, kā arī ASV militārajiem objektiem Bahreinā un citās Persijas līča valstīs. Izraēlas un ASV triecienos Irānā sestdien 201 cilvēks nogalināts, bet 747 ievainoti, sestdienas vakarā pavēstīja Irānas Sarkanais Pusmēness.