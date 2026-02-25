Anete Šteinberga janvāra sākumā pievienojās Dzjijuaņas "Henan", kļūstot par pirmo latvieti, kura spēlējusi Ķīnas spēcīgākajā līgā.
Pirmā latviete Ķīnas augstākajā līgā Anete Šteinberga pārceļas uz Meksiku
Latvijas basketboliste Anete Šteinberga karjeru turpinās Meksikas čempionāta vienībā Čivavas "Adelitas", trešdien paziņoja Čivavas komanda. Janvāra sākumā Latvijas basketboliste pievienojās Ķīnas komandai Dzjijuaņas "Henan", kuras rindās astoņās spēlēs vidēji izcēlās ar 13 gūtiem punktiem un 7,5 atlēkušajām bumbām.
Viņa kļuva par pirmo latvieti, kura spēlējusi Ķīnas spēcīgākajā līgā.
Šo sezonu Šteinberga uzsāka Itālijas klubā Skio "Familia", kura rindās FIBA Eirolīgā piecās spēlēs vidēji guva 10,4 punktus, izcīnīja 2,2 atlēkušās bumbas zem groziem un atdeva 0,8 rezultatīvas piespēles, bet Itālijas A sērijā viņai četras spēlēs vidēji 5,3 punkti, 3,0 bumbas zem groziem un 0,5 piespēles.
Karjeras laikā 36 gadus vecā spēlētāja pārstāvējusi "TTT Rīga", beļģu Brenas "Castors", čehu "Praha", Stambulas "Galatasaray" no Turcijas, Francijas klubu Buržas "Tango", kā arī Itālijas vienības Venēcijas "Reyer" un "Familia".
Pagājušajā sezonā "Adelitas" Meksikas čempionātā ierindojās otrajā pozīcijā. Meksikā sieviešu basketbola līgas sezona sāksies marta vidū.