Norvēģijas sportisti jau nodrošinājuši uzvaru olimpisko spēļu medaļu kopvērtējumā
Norvēģijas sportisti sestdien Milānas un Kortīnas olimpisko spēļu sacensībās tika pie vēl vienas zelta godalgas, nodrošinot medaļu kopvērtējumā.
Kopumā sadalīti 111 no 116 medaļu komplektiem un norvēģu pārsvars augstākā kaluma godalgās pār tuvākajiem sekotājiem ir septiņas zelta medaļas.
Norvēģiem savu sesto zeltu šajā Olimpiādē un 11. karjerā izcīnīja visu laiku titulētākais ziemas olimpisko spēļu sportists Juhaness Klēbo, kurš palika nepārspēts 50 kilometru klasikā distanču slēpošanā.
Norvēģijas kontā tagad ir 40 medaļas, no kurām 18 ir zelta, bet pa 11 - sudraba un bronzas.
Gan zelta medaļu, gan kopējo godalgu skaita ziņā Norvēģija sasniegusi jaunu Ziemas spēļu rekordu.
Otro vietu ar 11 zelta, 12 sudraba un deviņām bronzas medaļām ieņem ASV, bet uz trešo pozīciju ar desmit zelta, septiņām sudraba un trim bronzas medaļām pakāpās Nīderlande.
Desmit zelta medaļas ir arī ceturtajā vietā esošajai mājiniecei Itālijai, taču mazāk sudraba medaļu - sešas. Tāpat itāļu kontā ir 14 bronzas, kas kopējo medaļu skaita ziņā (30) viņiem dod trešo pozīciju, aiz Norvēģijas (40) un ASV (32). Piektajā vietā medaļu ieskaitē ar astoņiem zeltiem ir Francija, kurai ar septiņām augstākā kaluma medaļām seko Vācija, bet sešas augstākā kaluma godalgas ir Šveicei un Zviedrijai, kamēr labāko desmitnieku ar pieciem zeltiem noslēdz Austrija un Japāna.
Latvijas sportisti tikuši pie vienas sudraba un vienas bronzas medaļas, kas kopējā ieskaitē dod 24. pozīciju. Savukārt Igaunijai ir viena sudraba medaļa, kas to ierindo dalītā 25. vietā. Pie godalgām tikušas 29 valstis.
Milānas un Kortīnas olimpiskās spēles noslēgsies šovakar.