Izmaiņas Šūmahera veselības stāvoklī, latvieša aizvainošana un domas par pašnāvību. Aizejošā nedēļa sportā
Aizejošajā nedēļā ļoti lieliem soļiem viss virzījās gaidāmo olimpisko spēļu virzienā, tomēr bija arī skaļi notikumi, kas nekādā veidā nebija saistīti ar četrgades lielāko ziemas sporta forumu, ja visam nav iznācis sekot līdzi, portāls Jauns.lv piedāvā atskatīties uz notikušo.
Latvijas Olimpiskā komiteja nosauca mūsu karognesējus gaidāmajām olimpiskajām spēlēm Milānā un Kortīnā - ja vīriešu nesēja izvēle bija iepriekš labi paredzama - Latvijas hokeja izlases kapteinis Kaspars Daugaviņš, tad dāmu vidū neliels pārsteigums - talantīgā kalnu slēpotāja Dženifera Ģērmane. Tikmēr leģendārais sporta komentētājs Anatolijs Kreipāns atklāja savas prognozes par gaidāmajām spēlēm. Aizejošajā nedēļā sadzirdējām jaunumus gan par Mihaēlu Šūmaheru, gan Jāņa Timmas nāves lietu. Policijas redzeslokā nonāca biedējošs trauksmes zvans par mūsu talantīgo daiļslidotāju Sofju Stepčenko, kura pat apsvērusi izdarīt pašnāvību. Tikmēr Latvijas labākajam šautriņmetējam Madaram Razmam nācies sadzīvot ar ļoti nepatīkamu pieredzi "World Masters".