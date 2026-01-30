Daiļslidotājas Stepčenko bijušais klubs uzskata, ka ir apmelots un tādēļ vērsīsies tiesā
Latvijas daiļslidotājas Sofjas Stepčenko bijušais klubs "Kristal Ice" vērsīsies tiesībsargājošās institūcijās par goda un cieņas aizskaršanu, kā arī neslavas celšanu, kas apzināti vairāku gadu garumā esot grāvusi kluba un treneru komandas reputāciju, piektdien paziņoja "Kristal Ice".
Jau ziņots, ka Valsts policija sākusi kriminālprocesu par "Kristal Ice" treneru iespējamo vardarbību pret daiļslidotāju Stepčenko, kas apsūdzēja bijušos trenerus vardarbīgās rīcībās, kas licis sportistei vairākkārtīgi izšķirties par pašnāvības izdarīšanu.
Jau ziņots, ka daiļslidotāja Stepčenko un viņas bijušie treneri Reinsalu un Olga Kovaļkova sniedz savstarpēji pretrunīgu redzējumu par apsūdzībām vardarbībā. Kā raksta daiļslidošanas portāls "anythinggoe.com", Stepčenko 2024. gada maijā Latvijas Slidošanas asociāciju (LSA) informējusi, ka treneri pret viņu vairākus gadus izturējušies vardarbīgi. Pērn maijā viņa uzrakstīja iesniegumu LSA, un federācija šo informāciju esot nodevusi policijai.
Pagājušajā gadā apvainojumus pret treneriem sāka izmeklēt arī Starptautiskā Slidošanas asociācija (ISU). Neskatoties uz izmeklēšanām, igaunis Reinsalu bija Latvijas delegācijas vadītājs janvārī Šefīldā notikušajā Eiropas čempionātā.
"Kristal Ice" vēsta, ka viens no Stepčenko bijušajiem treneriem Raimo Reinsalu Latvijas klubā jau 20 gadus trenē sportistus no dažādām valstīm, un viņa trenētie sportisti sasnieguši augstus rezultātus starptautiskās sacensībās. Daiļslidošanas klubs uzsver, ka konkurences dēļ nereti tiek izmantoti neētiski un pat prettiesiski līdzekļi, lai netieši ietekmētu sportistus un trenerus pirms nopietnām sacensībām.
"Uzskatām, ka šis ir tas gadījums, jo apzināti tiek sagrautas Latvijas komandas izredzes Milānas un Kortīnas ziemas olimpiskajās spēlēs, sportistiem un treneriem pēc četru gadu intensīva darba nesot Latvijas vārdu pasaulē," norāda "Kristal Ice". "Rūpējoties par daiļslidošanas nozares un Latvijas reputāciju, "Kristal Ice" nevēlas iesaistīties savstarpējos publiskajos apvainojumos, eskalējot domstarpības, kas starp diviem klubiem ilgst daudzu gadu garumā, bet šobrīd tiks risinātas juridiskā ceļā," norāda daiļslidošanas klubs. Prasība par goda un cieņas aizskaršanu tiesībsargājošajās institūcijās tiks iesniegta jau tuvākajā laikā, sola "Kristal Ice".
"Kristal Ice" treneri Reinsalu un Kovaļkova ir Latvijas daiļslidotāja Fedira Kuļiša treneri, un viņu klātbūtne plānota arī februārī gaidāmajās ziemas olimpiskajās spēlēs. Kovaļkova akreditēta kā Latvijas delegācijas pārstāve, bet Reinsalu, kurš palīdz arī Igaunijas daiļslidotājiem, citas valsts delegācijas sastāvā.
19 gadus vecā Stepčenko, kura startējusi trīs pasaules un divos Eiropas čempionātos, pēc iepriekšējās sezonas šobrīd neturpina sportistes karjeru.