Bobslejista Renāra Grantiņa divnieka ekipāža kļūst par U-23 pasaules čempioniem
Latvijas bobsleja pilots Renārs Grantiņš ar stūmēju Nilu Meijeru pirmdien Sanktmoricā triumfēja U-23 pasaules čempionātā divnieku ekipāžu sacensībās, bet junioru ieskaitē ieņēma ceturto vietu.
Pasaules junioru čempionātā visu goda pjedestālu aizņēma Vācijas ekipāžas, pirmo vietu izcīnot Laurinam Cernam ar Ēriku Leipoldu, kuri divu braucienu summā uzrādīja rezultātu divas minūtes un 14,33 sekundes. Otrā finišēja Tobiasa Dosthallera ekipāža, kura atpalika tikai 0,01 sekundi, bet uz goda pjedestāla trešā pakāpiena ar 0,64 sekunžu deficītu stājās Aleksandra Čudaja divnieks.
Grantiņš/Meijers junioru ieskaitē no uzvarētājiem atpalika 0,99 sekundes, bet bija labākie U-23 grupā, par 0,28 sekundēm pārspējot Martinu Krancu un Timu Keseleru no Lihtenšteinas un par 0,83 sekundēm Polijas divnieku Jonatans Laurimi/Severīns Sosna. Kopumā uz starta junioru čempionātā izgāja 16 ekipāžas, bet U-23 ieskaitē piedalījās desmit divnieki.
Savukārt monobobu sacensībās juniorēm Amēlija Kotāne ieņēma 11. vietu, kamēr U-23 ieskaitē latvietei septītā pozīcija. Par pasaules junioru čempioni kļuva šveiciete Debora Annena, kura divu braucienu summā uzrādīja laiku divas minūtes un 24,39 sekundes. Sudraba godalgu ieguva vāciete Šarlote Kandriksa, kura no uzvarētājas atpalika 0,43 sekundes, bet trešā ar deficītu 0,88 sekundes bija cita šveiciete Selīna Islere. Kotāne čempionei zaudēja 3,66 sekundes. U-23 ieskaitē par čempioni kļuva Kandriksa. Kopumā uz starta izgāja 15 bobslejistes, no kurām desmit sacentās arī U-23 ieskaitē.
Pasaules junioru čempionāts Sanktmoricā noslēgsies otrdien.