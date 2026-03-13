“Maxima” sastapusies ar nepieredzēti lielu klientu plūsmu - kolēģi dara visu iespējamo, lai iespējami operatīvi papildinātu izpirktos plauktus
Šodien, sastopoties ar nepieredzēti lielu klientu plūsmu “Maxima” veikalos, kolēģi dara visu iespējamo, lai operatīvi papildinātu preču plauktus.
Novērojumi dienas pirmajā pusē liecina, ka ir uzstādīts šī gada iepirkšanās rekords, kas sasniedzis Ziemassvētku līmeni, tāpēc aicinām klientus būt īpaši saprotošiem pret kolēģiem, kas strādā, lai iespējami ātri apkalpotu klientus un papildinātu plauktus, īpaši ar nepārtikas precēm, kurām izpārdošanas ietvaros 13. un 14. martā pirmo reizi samazināta cena līdz pat 70%. Lielākais pieprasījums pašlaik novērots sadzīves tehnikai, mājsaimniecības precēm, ēdiena pagatavošanas traukiem, datortehnikai, tekstilam un citām nepārtikas precēm. Lai arī preču plaukti tiek papildināti, atsevišķas preces var būt izpirktas.
Tāpat “Maxima” aicina pircējus laikus padomāt par savu iepirkšanās plānu un izmantot iespējas, kas palīdz iepirkties ērtāk:
- Pārskati piedāvājumus iepriekš: iepazīsties ar kampaņas informāciju mājaslapā vai lietotnē un sagatavo sev svarīgāko pirkumu sarakstu. Tas ļaus koncentrēties uz būtisko un efektīvāk izmantot atlaides.
- Izmanto digitālos risinājumus: izmanto funkciju “Skenē pats!”, kas ļauj sekot līdzi pirkumu summai un norēķināties pašapkalpošanās kasēs vai īpašā “Skenē pats!” zonā, padarot iepirkšanos ērtāku un raitāku.
- Izvēlies piemērotāko laiku: ja ir iespēja, apmeklē veikalu agrāk no rīta vai tuvāk slēgšanas laikam, kad varētu būt mazāka plūsma.
Plašāka informācija par kampaņas piedāvājumiem atrodama “Maxima” mājaslapā: