Rodions Kurucs ar 15 punktiem palīdz "Baskonia" sarūgtināt "Žalgiri" Eirolīgas mačā
Latvijas basketbolists Rodions Kurucs piektdien ULEB Eirolīgas mačā izcēlās ar 15 gūtajiem punktiem un palīdzēja Vitorijas "Baskonia" izcīnīt panākumu. "Baskonia" mājās ar 102:91 (19:23, 27:22, 29:26, 27:20) uzvarēja Kauņas "Žalgiris".
Kurucs spēlēja 24 minūtes un 32 sekundes un realizēja piecus divu punktu metienus, vienu no diviem tālmetieniem un divus soda metienus. Viņa kontā arī septiņas atlēkušās bumbas, viena rezultatīva piespēle, viena pārtverta bumba, divas kļūdas, divas piezīmes un divi izprovocēti sodi, noslēdzot maču ar labāko efektivitātes koeficientu starp uzvarētājiem (21).
"Baskonia" nodrošināja uzvaru pēdējās minūtēs, kad izdevās paveikt 18:2 izrāvienu. Šajā nogrieznī Latvijas basketbolists izcēlās ar sešiem punktiem un arī tika atzīts par mača labāko spēlētāju.
Vitorijas vienībā rezultatīvākais ar 19 gūtajiem punktiem bija Timotijs Luvavu-Kabarro, kurš arī izprovocēja septiņas pretinieku piezīmes. Kauņas komandā Silvēns Fransisko izcēlās ar 30 punktiem un piecām rezultatīvām piespēlēm.
"Baskonia" ar deviņām uzvarām 25 spēlēs turnīra tabulā atrodas 16. vietā, kamēr "Žalgiris" ar bilanci 14-11 noslēdz pirmo desmitnieku.
Citā spēlē "Dubai" bez Dāvja Bertāna sastāvā viesos ar 92:95 (14:34, 27:10, 20:234, 31:27) zaudēja Belgradas "Crvena zvezda".
Dubaijas komandu no zaudējuma neglāba Mfiondu Kabengele, kurš maču noslēdza ar 24 punktiem, astoņām bumbām zem groziem un piecām rezultatīvām piespēlēm, bet mājinieku rindās Džordans Nvora izcēlās ar 22 punktiem.
"Dubai" ar 11 panākumiem un 14 zaudējumiem ieņem 13. vietu, kamēr "Crvena Zvezda" ar 15 uzvarām 25 mačos atrodas septītajā pozīcijā.
Jau ziņots, ka ceturtdien Stambulas komandu derbijā "Fenerbahce", kurai nevar palīdzēt savainotais Artūrs Žagars, savā laukumā ar 79:62 pārspēja Rolanda Šmita pārstāvētā "Anadolu Efes", viesiem piedzīvojot devīto neveiksmi pēc kārtas.
Eirolīgā katra no 20 komandām līdz aprīļa vidum aizvadīs 38 spēles. Pamatturnīra sešas labākās komandas iekļūs ceturtdaļfinālā, bet septītās līdz desmitās vietas ieguvējas cīnīsies "play-in" kārtā.
Šosezon Eirolīgas finālčetrinieka turnīrs maija beigās notiks Atēnās.
Aizvadītajā sezonā finālčetrinieka turnīram notiekot Abū Dabī, par čempioni kļuva Stambulas "Fenerbahce", kas finālā ar 81:70 pārspēja Francijas klubu "Monaco".