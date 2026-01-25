Latvijas biatloniste Estere Volfa.
Šodien 11:54
Biatloniste Volfa izcīna zelta medaļu Eiropas junioru čempionāta sacensībās ar kopēju startu
Latvijas biatloniste Estere Volfa svētdien Somijā izcīnīja zelta medaļu Eiropas junioru čempionāta deviņu kilometru distancē ar kopēju startu.
Volfai šajās meistarsacīkstēs bija arī divas bronzas medaļas - sprintā un pāru stafetē.
Pēc pēdējās šaušanas Volfa tā brīža līderei, ukrainietei Tetjanai Tarasjukai, zaudēja 10,8 sekundes, bet finišā viņu pārspēja par 3,1 sekundi. Volfa šaušanā kļūdījās vienu reizi, finišējot 27 minūtēs un 0,6 sekundēs.
Tarasjuka šāva precīzi, bet otrās vietas ieguvēja, zviedriete Grēta Seldāla,neaizvēra divus mērķus un finišā zaudēja vienu minūti un 12,4 sekundes.
Elza Bleidele šaušanā pieļāva piecas kļūdas un no Volfas finišā atpalika nepilnas divas minūtes, ieņemot 21. vietu. Piecreiz kļūdījās arī Martīne Djatkoviča, kurai bija 42. vieta 60 dalībnieču konkurencē.
Eiropas junioru čempionāts Somijas pilsētā Imatrā noslēgsies svētdien.