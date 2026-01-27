VIDEO: zviedru NHL spīdekli soda par neķītru žestu TV kamerai
Nacionālā hokeja līga (NHL) paziņojusi par piecu tūkstošu dolāru liela naudas soda piespriešanu zviedru hokejistam Viljamam Nīlanderam, kurš, esot savainots, parādījis visai izplatītu neķītru rokas žestu TV kameru virzienā.
Leafs players in the press box realized they were on the tv broadcast and William Nylander flipped the bird? 😭 pic.twitter.com/be70R2GuX0— Gino Hard (@GinoHard_) January 25, 2026
Svētdien Toronto "Maple Leafs" ar 1:4 piekāpās Kolorādo "Avalanche". Kluba rindās ķermeņa lejasdaļas savainojuma dēļ nespēlē zviedrs Viljams Nīlanders. Kanālam TSN demonstrējot viņu tribīnēs kopā ar citiem nespēlējošiem hokejistiem, zviedrs izlēma par vidējā pirksta demonstrēšanu to virzienā.
Par šo žestu Nīlanders sodīts ar pieticīgu naudas sodu piecu tūkstošu dolāru apmērā jeb 4205 eiro. Tas gan ir maksimālais sods, ko par šādu sodu NHL pēc kolektīvās vienošanās ar NHL spēlētāju asociāciju vispār var piespriest. Samaksātais sods nonāks spēlētāju ārkārtas palīdzības fondā. Uzreiz pēc spēles 29 gadus vecais zviedrs sociālajā tīklā "Instagram" atvainojās par veikto žestu.
"Atvainojiet par manu vilšanās pilno brīdi spēles laikā. Nevēlējos nevienu sadusmot. Ar nepacietību gaidu, kad atgriezīšos laukumā un vairs nevērošu spēles no malas," izteicās hokejists. Dienu vēlāk viņš žurnālistiem apgalvoja, ka esot vīlies, ka nevarot palīdzēt saviem komandas biedriem laukumā. Dažādu savainojumu dēļ Nīlanders izlaidis jau 15 spēles, taču, iespējams, jau šīs nedēļas beigās viņš var atgriezties "Maple Leafs" ierindā. Komandai viņa potenciālā palīdzība ir nepieciešama, jo klubs zaudējis pēdējās četrās spēlēs pēc kārtas un sešās no septiņām. Tas liek vienībai atrasties aiz izslēgšanas spēļu robežas - 57 punkti ierindo to 11. vietā Austrumu konferencē.
“Sitting there, I got a text message… I was like oh, not a good idea. Not a good thing to do”— TSN (@TSN_Sports) January 26, 2026
William Nylander on the moment he flipped off the broadcast camera. pic.twitter.com/hPmj6LREQP
To, ka Nīlanders kļūdījies, atzina arī "Maple Leafs" galvenais treneris Kreigs Berubē. "Cilvēki kļūdās, hokejisti un treneri arī pieļauj kļūdas. Tā notiek. Viņš zina, ka rīkojās nepareizi." 29 gadus veco uzbrucēju "Maple Leafs" ar astoto numuru izvēlējās 2014. gada draftā, un viņš ir viens no komandas līderiem. Pēdējās trijās sezonās viņš regulārajā turnīrā iekrājis virs 80 punktiem, rezultatīvākajai esot 2023./2024. gada sezonai (40+58, 98 punkti). Šajā sezonā viņš 37 spēlēs ticis pie 17 vārtiem un 31 piespēles.