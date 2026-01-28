Bijušais FIFA prezidents Blaters pievienojas aicinājumiem boikotēt Pasaules kausu ASV
Bijušais FIFA prezidents Zeps Blaters ir pievienojies to ļaužu pulkam, kuri aicina futbola fanus boikotēt šovasar ASV paredzēto Pasaules kausa izcīņu.
"For the fans, there's only one piece of advice: stay away from the USA!” I think Mark Pieth is right to question this World Cup. #MarkPieth #GianniInfantino #DonaldTrump #FIFAWorldCup2026 #USA— Joseph S Blatter (@SeppBlatter) January 26, 2026
Blaters paudis atbalstu Šveices pretkorupcijas jurista Marka Pīta izteikumiem, ka faniem vajadzētu turēties no ASV pa gabalu. Pats Marks Pīts Blatera prezidentūras laikā sadarbojās ar FIFA, strādājot pie organizācijas reformām.
“Uzskatu, ka Markam Pītam ir taisnība, apšaubot šo Pasaules kausu,” sociālajos medijos paziņoja Blaters.
Pīts uzskata, ka laikā, kad ASV prezidenta Donalda Trampa administrācija veicina vardarbību valstī, nevairoties pat no savu pilsoņu slepkavībām, ir pietiekams iemesls, lai turētos no šīs valsts pa gabalu. Pēdējo nedēļu laikā ASV Imigrācijas un muitas policijas (ICE) darbinieki Minesotas štata Mineapolē uz ielas nošāva divus ASV pilsoņus - 37 gadus vecos Renē Gudu un medbrāli Aleksu Pritiju, turklāt pēdējo nošāva pēc tam, kad viņš mēģināja aizstāvēt no ICE aģentiem cietušo sievieti un filmēja notiekošo, bet aģenti vīrieti nogāza zemē un gulošam raidīja daudzas lodes.
“To, ko mēs redzam iekšzemē — politisko pretinieku marginālizācija, imigrācijas dienestu ļaunprātīga rīcība u.tml. — diez vai veicina fanu vēlmi turp doties,” Pīts pagājušajā nedēļā izteicās intervijā Šveices laikrakstam “Tages-Anzeiger”. “Faniem varu dot tikai vienu padoms: izvairieties no Savienotajām Valstīm! Tik un tā televizorā gūsiet labāku skatu. Ierašanās brīdī faniem ir jārēķinās, ka ja viņi pienācīgi neizturēsies pret varas iestādēm, viņus nekavējoties nosūtīs mājās. Ja viņiem paveiksies…”
Jāpiebilst, ka vairākos skandālos iesaistītais Blaters atkāpās no FIFA prezidenta amata 2015. gadā pēc 17 gadiem organizācijas vadībā, un viņu nomainīja Trampam ļoti draudzīgais Džanni Infantino, kurš ASV prezidentam nesen pielabinājās ar jaunizveidoto FIFA Miera balvu. Savukārt bijušais UEFA prezidents Mišels Platinī 15. janvārī publicētajā intervijā britu laikrakstam “Guardian” neglaimojoši izteicās par Infantino. “Diemžēl pēc pandēmijas Infantino ir kļuvis vairāk par autokrātu. Domāju, ka viņš ir pazaudējis spēli. Tur demokrātijas ir mazāk nekā Blatera laikā.” “Viņam ir viena problēma: viņam patīk bagātie un varenie. Tie, kam ir nauda. Tāds ir viņa raksturs.”
Pirms tam viens no Vācijas futbola federācijas viceprezidentiem Oke Getlihs piektdienas intervijā "Hamburger Morgenpost" paziņoja, ka pienācis laiks nopietni apsvērt Pasaules kausa izcīņas boikotu.
Pērn decembrī Trampa administrācija paziņoja ieceļošanas aizliegumu paplašināšanu, faktiski liedzot iespēju finālturnīram kvalificējušos komandu, piemēram, Senegālas un Kotdivuāras līdzjutēju ieceļošanu, ja viņi jau nav saņēmuši vīzas. Pilnīgs vīzu aizliegums attieksies uz Irānas un Haiti faniem.
Pasaules kauss notiks no 11. jūnija līdz 19. jūlijam ASV, Kanādā un Meksikā.