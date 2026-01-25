Olimpisko spēļu fakti (3.daļa): kādi bijuši talismani un ko tie nozīmē?
Kopš 1968. gada olimpiskajās spēlēs neatņemama sastāvdaļa ir arī talismans. Tā izveide paliek spēļu organizatoru ziņā, taču gadu gaitā tie bijuši dažādi.
Talismanu galvenais uzdevums ir izplatīt olimpisko garu, spēļu izceltās vērtības, popularizēt rīkotājvalsts vēsturi un kultūru, kā arī piešķirt svētku atmosfēru.
Pirmo reizi talismans olimpisko spēļu vēsturē tika iepazīstināts 1968. gadā, kad ziemas spēles notika Grenoblē. Toreiz kā talismans bija “Schuss” - mazs vīriņš uz slēpēm. Uz viņa galvas tika attēloti olimpiskie riņķi.
1972. gada Minhenes olimpiāde kļuva par pirmajām vasaras spēlēm, kurās tika ieviests talismans. Tas bija taksis - Bavārijā populāra suņu šķirne. Tomēr, atgriežoties pie ziemas spēlēm, šādi bijuši talismani citās.
Ziemas olimpisko spēļu talismani
Ziemas olimpiskās spēles kopš 1968. gada nav bijušas iedomājamas bez talismana. Kā tie gadu gaitā mainījušies?
1976. gadā Insbrukā par talismanu kļuva sniega cilvēks jeb angliski “snowman”, kuram galvā bija slavenā Tiroles cepure.
1980. gada spēlēs Leikplesidā talismana gods tika piešķirts jenotam Roni, kura vārdu izdomāja Leikplesidas skolnieki. Jenots ir bieži sastopams dzīvnieks Leikplesidas teritorijā.
1984. gada spēlēs Sarajevā talismans bija vilks Vučko. Talismanu izvēlēja no veseliem 836 pieteikumiem, taču nepārspēts palika vilks, kurš bijušajās Dienvidslāvijas teritorijās iemieso drosmi, spēku un arī ziemas ienākšanu. Savukārt Vučko bija tēls no animāciju filmas.
1988. gadā Kalgari bija uzreiz divi talismani - polārlāči “Hidy” un “Howdy”. “Hidy” ir pagarinājums vārdam “sveiki” jeb angliski “hi”, bet “howdy” ir saīsinājums jautājumam “kā tev iet” (“how do you do”). Talismanus izvēlējās žūrija no Kalgari zooloģiskā dārza, un tika iesūtīti veseli septiņi tūkstoši pieteikumi. Abiem polārlāčiem galvā bija tā reģiona populāras cepures.
1992. gada spēles Albērvilā kļuva par pirmajām kopš 1976. gada, kad par talismanu nekļuva kāds dzīvnieks. Organizatoru veiktajos pētījumos netika atrasts kāds pareizais talismans, taču, pārlasot rezultātus, bieži vien tika minēts vārds “maģisks”. Tieši tādā vārdā arī nosauca spēļu talismanu. Viņš bija attēlots kā mazs dēliņš zvaigznes un kuba formā, zvaigznei simbolizējot sapņus un iztēli.
1994. gadā Lillehammerē talismanus veidoja ar vēsturisku motīvu. Par tiem kļuva “Haakon” un “Kristin”, attēlojot 13. gadsimtā Norvēģijas un Lillehammeres reģionā dzīvojošos valsts princi Hakonu IV Hakonsonu (pildīja prinča pienākumus no 1217. līdz 1263. gadam) un princesi Kristīni.
1998. gada Nagano spēlēs bija veseli četri talismani - pūces Sukki, Nokki, Lekki un Tsukki. Sukki reprezentēja uguni, Nokki gaisu, Lekki pasauli, bet Tsukki ūdeni. Izvēle par labu četriem talismaniem bija saisīta ar četrgades posmu - ziemas spēles notiek reizi četros gados.
2002. gada spēlēs Soltleiksitijā bija trīs talismani, kurus sauca par “powder” (zaķis), “coal” (koijots) un “copper” (melnais lācis). Lai iegūtu talismanu vārdus, savus ieteikumus deva veseli 42 tūkstoši skolēnu no Jūtas.
2006. gada ziemas spēlēs Turīnā par talismaniem kļuva Neve un Glitz. No itāļu valodas Neve nozīmē sniegu, bet Glitz ledu. Pēc organizatoru domām tās ir divas svarīgākās kompoentes, lai varētu notikt šīs spēles. Neve ģērbās sarkanā, bet Glitz zilā krāsā.
2010. gada Vankūverā par talismaniem iecēla “Quatchi” un “Miga”. Pirmais bija tā saucamais sniega cilvēks jeb jetijs, kurš ir populārs tēls no dažādām lokālām Vankūveras reģiona leģendām. Miga ir jūras lācis, kurš dzīvoja tikai šajā Kanādas apriņķī.
2014. gada spēlēs Sočos liela izdoma talismaniem netika piešķirta. Par tiem iecēla zaķi, leopardu un polārlāci, kuri ar savu trijotni simbolizēja goda pjedestāla trīs vietas.
2018. gada spēlēs Phončjanā par talismanu kļuva “Soohorang” - baltais tīģeris, kas ir aizsargājams dzīvnieks Dienvidkorejā. “Soohorang” veidots no diviem vārdiem - “sooho” no Korejas valodas nozīmē aizsardzība, bet “rang” vidus vārdā “horangi” (tas nozīmē tīģeris).
2022. gada spēlēs Pekinā par talismanu kļuva “Bling Dwen Dwen”. Pirmajam vārdam mandarīnu valodā ir dažādas nozīmes, taču viena no tām ir ledus. Dwen Dwen nozīmē spēku un dzīvesprieku. Viņa tērps atgādināja astronautu, kas bija veltījums jauno tehnoloģiju pieņemšanai nākotnē ar bezgalīgām iespējām. Apvalks arī palīdz pandai slidot, snovot un slēpot kopā ar olimpiskajiem sportistiem.
2026. gada spēlēs Milānā par talismaniem kļuvuši sermuļu brālis un māsa Tīna un Milo. Viņus atšķir dažādu krāsu kažoki. Viņu vārdi ir divu rīkotājpilsētu deminutīvi: Tīna apzīmē Kortīnu un Milo apzīmē Milānu, un, lai gan ļoti līdzīgi, katram talismanam ir nedaudz atšķirīga daba.
Sermuļus no 1600 pieteikumiem izveidoja studenti no Kalabrijas reģiona. Tika arī nolemts, ka viņi nebūs vienīgie savos centienos radīt sajūsmu un entuziasmu spēļu laikā. Sešas mazas sniegpulkstenītes, kas pazīstamas kā “Flo”, iedvesmojoties no “Istituto Compresivo Sabin” skolēnu skices, pavadīs šos talismanus.
Sermulis ir neliels plēsējs ar tievu, garu, lokanu ķermeni – tā masa ir ap 200 g, bet garums (bez astes) 18,7—32,5 cm. Tēviņi ir lielāki par mātītēm, kājas īsas, aste gara, apmatota, bet ne kupla. Ķermeņa apmatojums biezs un īss. Ziemā ķermeņa apmatojums ir balts, vasarā divkrāsains: galva, mugura, sāni un ekstremitātes ir sarkanbrūnas vai tumši brūnas, pakakle, krūtis un vēders — balti. Astes gals gan ziemā, gan vasarā melns vai brūns. Ziemas kažoks ir daudz biezāks par vasaras kažoku.
