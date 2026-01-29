Olimpisko spēļu fakti (7. daļa): cik godalgas mājās pārveduši Latvijas ziemas sporta veidu pārstāvji?
Zem Latvijas vārda ziemas olimpiskajās spēlēs latviešu sportisti kopumā tikuši pie desmit medaļām. Sākot ar 2006. gada spēlēm Turīnā no katrām mājās vests vismaz viens cēlmetāls.
Par pirmo medaļnieku zem Latvijas vārda kļuva kamaniņu sportists Mārtiņš Rubenis, kurš 2006. gada spēlēs Turīnā vieniniekos izcīnīja bronzas godalgu. Tieši kamaniņu sportā ziemas olimpiskajās spēlēs arī iegūtas visvairāk medaļu – piecas. 2010. gadā Vankūverā pie sudraba divniekos tika Andris un Juris Šici, abiem četrus gadus vēlāk Sočos iegūstot bronzu. Šajās olimpiskajās spēlēs bronzu izcīnīja arī kamaniņu sporta stafetē, šo pašu panākumu atkārtojot 2022. gadā Pekinā.
Latvijas kamaniņu braucēji Pekinas olimpisko spēļu stafetē izcīna bronzu
Par līdz šim Latvijas vēsturē veiksmīgākajām spēlēm kļuvušas 2014. gada Sočos. Toreiz latvieši tika pie veselām piecām medaļām. Bez jau divām kamaniņu sportā vēl sevi apliecināja bobslejisti. Četriniekos Oskars Melbārdis ar stūmējiem Daumantu Dreiškenu, Arvi Vilkasti un Jāni Strengu tika pie zelta, bet divniekos Oskars Melbārdis ar Daumantu Dreiškenu pie bronzas. Sākotnēji gan Latvijas ekipāžas tika pie otrās un ceturtās vietas, taču pakāpienu augstāk ieguva pēc krievu bobslejistam Aleksandram Zubkovam atņemtajām medaļām par dopinga provju viltošanu.
Tāpat Sočos pie medaļas tika skeletonists Martins Dukurs, kurš izcīnīja sudrabu. Dukurs pie medaļas tika arī četrus gadus iepriekš, 2010. gadā Vankūverā, kad, esot favorīta lomā, arī samierinājās ar sudrabu. Gan Vankūverā, gan Sočos pie zelta tika mājinieks. Savukārt Oskars Melbārdis, tāpat kā Andris un Juris Šici, izcīnījis veselas trīs olimpisko spēļu medaļas. 2018. gadā Phjončanā viņam bronza divniekos kopā ar Jāni Strengu.
Martins Dukurs Vankūveras olimpiskajās spēlēs
Pie medaļām Latvijas sportisti, taču PSRS sastāvā, tikuši arī okupācijas laikos. 1980. gada Leikplesidas spēlēs par olimpisko čempioni kamaniņu sportā kļuva Vera Zozuļa, turklāt šajās pašās spēlēs bronzu ieguva cita latviete, Ingrīda Amantova (šobrīd Priedniece). Medaļas izcīnījuši arī bobslejisti – 1984. gada spēlēs Sarajevā bronzu divniekos ieguva Zintis Ekmanis, bet četrus gadus vēlāk, 1988. gadā Kalgari, Jānis Ķipurs kļuva par olimpisko čempionu divniekos un bronzas medaļas ieguvēju četriniekos. 1980. gadā Leikplesidā sudrabu PSRS hokeja izlasē izcīnīja Helmuts Balderis.
Uz Milānu Latvija dosies ar lielāko delegāciju (68 sportistiem) tās vēsturē. Pamatoti lielākās cerības attiecībā uz medaļu izcīnīšanu arī šogad saistās ar kamaniņu sportu, kur Latvijas atlēti ir starp vadošajiem. Taču nav izslēgts, ka dažos citos sporta veidos iespējami patīkami pārsteigumi.