Andrejs Baklanovs: "Pēc ielaistajiem vārtiem kaut kur pazuda arī spēki"
Latvijas telpu futbola izlase Eiropas čempionāta apakšgrupu turnīra pēdējā spēlē izdarījusi gandrīz visu, lai tās pretinieces Horvātijas spēlētāji neko nepaveiktu uzbrukumā, sarunā ar aģentūru LETA teica valstsvienības spēlētājs Andrejs Baklanovs.
Latvijas vīriešu telpu futbola izlase trešdien Rīgā Eiropas čempionāta trešajā mačā piedzīvoja zaudējumu un nesasniedza ceturtdaļfinālu. A apakšgrupas spēlē Latvija ar 1:4 piekāpās Horvātijai. "Bija grūta spēle pret ļoti spēcīgu un meistarīgu pretinieku. Vairāk spēlējām no aizsardzības. Pirmie guvām vārtus un it kā viss bija labi, taču pieļāvām kļūdas, tajā skaitā arī es. Pēc ielaistajiem vārtiem kaut kur pazuda arī spēki," secināja Baklanovs.
Kā skaidroja futbolists, galvenais mērķis pret Horvātiju bijis nedot iespēju viņu "stabu" pozīcijas spēlētājiem daudz spēlēt. "Domāju, ka tas arī sanāca. Lielākoties aizsardzībā spēlēju es un Germans Matjušenko. Manuprāt, izdarījām gandrīz visu, lai viņi neko nepaveiktu uzbrukumā. Jā, momenti viņiem bija, taču neko bīstamu viņi neizdarīja, lai gan Horvātijas izlasē šajā pozīcijā ir trīs lieli un spēcīgi spēlētāji," stāstīja 27 gadus vecais futbolists.
Baklanovs neslēpa, ka komanda nav apmierināta ar to, kā tai noslēdzās finālturnīrs. "Pret Gruziju bija laba spēle labā atmosfērā. Noticējām, ka ir iespēja iziet no grupas. Pirms tam sapratām, ka uz papīra pretī ir ļoti spēcīgas komandas. Visi saprotam, ka mums daudz jāstrādā un jātrenējas, lai būtu aptuveni tādā pašā līmenī," atzina Baklanovs.
Ikdienā Baklanovs spēlē Itālijas augstākās līgas komandā "Genova", un līmenis šajās meistarsacīkstēs ir krietni augstāks nekā Latvijā. "Manuprāt, no šīs izlases gandrīz visi var spēlēt ārvalstu čempionātos. Mums ir labi, stipri un ātri jaunie spēlētāji. Ceru, ka nākamajā sezonā vēl kādi no "Riga" komandas dosies spēlēt uz ārvalstīm. Ja gribam augt un regulāri spēlēt šādos turnīros, manuprāt, visiem spēlētājiem ir jāspēlē ārzemēs. Piemēram, Itālijas čempionātā, katrs mačs ir kā šajā finālturnīrā. Tur spēlēju kā pēdējais, un pretī ir tādi paši "stabi" kā šī čempionāta pretiniekiem, ja ne pat labāki," skaidroja Baklanovs.
"Man ir aģents, bija arī citi cilvēki, kas palīdzēja nonākt Itālijā, tajā skaitā arī izlases treneris. Bija piedāvājumi arī spēlēt Polijā, taču tur jau biju spēlējis. Itālijā ir ļoti labs čempionāts, viens no spēcīgākajiem Eiropā. Kad parādījās iespēja braukt uz Itāliju, tad ilgi nedomāju," turpināja Baklanovs.
Pēc trīs aizvadītām spēlēm A apakšgrupā Francija ar septiņiem punktiem bija pirmā, bet Horvātija ar pieciem punktiem ieņēma otro vietu, abām komandām sasniedzot ceturtdaļfinālu. Latvijai trīs punkti deva trešo pozīciju, kamēr Gruzija ar vienu punktu bija ceturtā.