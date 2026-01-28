Vilmanis gūst savus pirmos vārtus NHL; "Panthers" zaudē "Mammoth" hokejistiem. VIDEO
Savus pirmo vārtus Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlē otrdien guva Latvijas uzbrucējs Sandis Vilmanis, tomēr viņa un aizsarga Uvja Balinska pārstāvētā Floridas "Panthers" komanda piedzīvoja zaudējumu.
"Panthers" savā laukumā ar rezultātu 3:4 (0:1, 2:1, 1:2) piekāpās Jūtas "Mammoth" komandai, pārtrūkstot trīs uzvaru sērijai. Vilmanis otrā perioda trešajā minūtē ar spēcīgu metienu no vārtu priekšas panāca izlīdzinājumu 1:1, tiekot atzīts par mača otru spožāko zvaigzni.
A big milestone for the Vilmaniac ‼️ pic.twitter.com/BtEmuX4ipP— Florida Panthers (@FlaPanthers) January 28, 2026
Kopumā latviešu uzbrucējs spēlēja astoņas minūtes un trīs sekundes, divreiz meta pa vārtiem, pielietoja piecus spēka paņēmienus, zaudēja divas ripas, uzvarēja vienīgajā iemetienā un maču noslēdza ar dalītu labāko lietderības koeficientu komandā +2. Vilmanim šī bija devītā spēle NHL, un šajos mačos viņš nopelnījis divus (1+1) punktus.
Puck secured ✅ https://t.co/Jhifrla9eY pic.twitter.com/hk5daxcQAW— Florida Panthers (@FlaPanthers) January 28, 2026
Balinskis spēlēja 20 minūtes un 55 sekundes, no kurām četras minūtes un 21 sekundi laukumā pavadīja vairākumā. Aizsargs divreiz meta pa vārtiem, pielietoja trīs spēka paņēmienus, zaudēja vienu ripu, divreiz pārtvēra ripas, bet viņa lietderības koeficients bija -1.
Mājinieku rindās vārtus guva arī Kouls Švinds un Kārters Verhegī, bet Jūtas kluba sastāvā ar precīziem metieniem izcēlās Niks Šmalcs, Šons Durzi, Mihails Sergačovs un Barets Heitons.
"Panthers" Austrumu konferences turnīra tabulā ar 59 punktiem 52 spēlēs ieņem devīto vietu un nākamo maču aizvadīs naktī uz piektdienu pēc Latvijas laika, kad viesos tiksies ar Sentluisas "Blues" hokejistiem.
Citā spēlē zaudējumu Nacionālās hokeja līgas (NHL) regulārā čempionāta spēlē otrdien piedzīvoja latviešu uzbrucēja Teodora Bļugera pārstāvētā Vankūveras "Canucks" vienība, kas savā laukumā piekāpās Sanhosē "Sharks" komandai. "Canucks" zaudēja ar 2:5 (1:3, 0:1, 1:1), piedzīvojot trešo neveiksmi pēc kārtas un 14. zaudējumu pēdējās 15 spēlēs.
Bļugers laukumā bija 15 minūtes un 36 sekundes, no kurām divas minūtes un 22 sekundes spēlēja mazākumā un 16 sekundes vairākumā. Latviešu uzbrucējs izpildīja divus metienus vārtu rāmī, pielietoja divus spēka paņēmienus, pazaudēja vienu ripu, bloķēja vienu pretinieku metienu, uzvarēja 11 no 18 iemetieniem, nopelnīja divas soda minūtes un maču noslēdza ar neitrālu lietderības koeficientu.
Mājinieku rindās vārtus guva Filips Hroneks un Toms Vilanders, bet "Sharks" sastāvā ar 1+3 izcēlās Maklīns Selebrīni, 1+2 sakrāja Vils Smits, 1+1 pievienoja Jons Klingberjs, bet vēl vienus vārtus guva Tailers Tofoli.
"Canucks" ar 39 punktiem ir pārliecinošā pēdējā vietā Rietumu konferencē un visā līgā. Nākamo maču Vankūveras klubs aizvadīs agrā piektdienas rītā pēc Latvijas laika, kad savā laukumā uzņems Anaheimas "Ducks" hokejistus.