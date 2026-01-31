Olimpisko spēļu fakti (9. daļa): vienīgā reize, kad bobslejam vieta programmā neatradās
Latvijas sportisti vairākkārt kļuvuši par ziemas olimpisko spēļu medaļniekiem bobslejā, taču, lai arī sporta veidam ir sena vēsture četrgades nozīmīgajā forumā, ir bijusi reize, kad tas nav atradies programmā.
Pirmo reizi bobsleja sacensības olimpiskajās spēlēs noritēja 1924. gada ziemas spēlēs, kas kļuva arī par pirmajām vēsturē. Tajās sportisti sacentās tikai četriniekos, taču komandām bija atļauja uz starta doties arī ar pieciniekiem. Četrus gadus vēlāk, 1928. gadā, vienīgo reizi vēsturē sacensības ritēja tikai piecinieku ekipāžām.
Toreiz spēles organizēja Šveices Sanktmoricas kūrortā, un tā saucamie stūmēji pārsvarā pa trasi šļūca lejā ar galvām uz leju (līdzvērtīgi skeletonam). Vienīgajās olimpisko spēļu piecinieku sacensībās par olimpisko čempionu kļuva amerikānis Bilijs Fiške, kam sekoja viņa tautietis Tomass Do un vācietis Hanss Hebss. Kopumā uz starta devās 22 ekipāžas, ieskaitot no tādām sporta veida eksotikām kā Argentīnas, Beļģijas, Meksikas.
Sākot ar 1932. gada ziemas spēlēm, bobslejs notiek pēc mūsdienu izpratnes – divniekos un četriniekos. Tikmēr 1960. gads, kad spēles notika Kalifornijā, tā kļuva par vienīgo reizi, kad bobsleju spēļu programmā neiekļāva. Tam gan ir racionāls izskaidrojums. Spēļu organizatori, lai samazinātu notikuma izmaksas, lēma nebūvēt trasi speciāli bobslejam. Jāmin, ka šis ir aktuāls temats arī mūsdienās, kaut vai 2026. gada spēļu kontekstā. Ilgi bija šaubas par to, kur tiks aizvadītas renes sporta veidu sacensības, beigās itāļiem par brangu naudu rekonstruējot trasi Kortīnā.
No latviešiem pie olimpisko spēļu medaļām bobslejā tikuši Zintis Ekmanis un Jānis Ķipurs PSRS laikos, kā arī Oskars Melnbārdis. Viņš ar savām pilotētajām ekipāžām 2014. gada spēlēs Sočos kļuva par olimpisko čempionu četriniekos un bronzas medaļas ieguvēju divniekos, šo pašu godalgu četrus gadus vēlāk Dienvidkorejā vēlreiz atkārtojot.
2026. gada spēlēs Latvijas bobsleju pārstāvēs piloti Jēkabs Kalenda un Reinis Grantiņš (tikko kļuva par pasaules čempionu U-23 vecuma grupā divniekos un četriniekos, kur konkurence gan nebija augsta), kurus gan nevar saukt par favorītiem medaļu izcīnīšanas kontekstā. Jau otro sezonu Latvijas bobslejisti vairāk cīnās par tikšanu labāko desmitniekā, ne trijniekā.