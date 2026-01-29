VIDEO: Eduards Tralmaks pirms olimpiskajām spēlēm izceļas AHL
Latvijas uzbrucējs Eduards Tralmaks trešdien guva vienīgos Grenrepidsas "Griffins" komandas vārtus zaudētā Amerikas Hokeja līgas (AHL) spēlē.
Eduards Tralmaks sneaks right in for his 16th of the season🤫@griffinshockey | #CLEvsGR pic.twitter.com/fP1494jroA— American Hockey League (@TheAHL) January 29, 2026
"Griffins" mājās ar 1:4 (1:1, 0:1, 0:2) zaudēja Klīvlendas "Monsters". Pusotru minūti pirms pirmā perioda beigām Tralmaks pie vārtiem pielaboja komandas biedra metienu un panāca 1:1. Šajā spēlē viņš divreiz meta pa vārtiem un tika pie neitrāla lietderības koeficienta. Šosezon Tralmaks 40 mačos guvis 16 vārtus un atdevis piecas rezultatīvas piespēles.
Citā spēlē Anrī Ravinskis ar Ebotsfordas "Canucks" viesos ar 2:5 (1:1, 0:3, 1:1) zaudēja Ontārio "Reign". Ravinskis četras reizes meta pa vārtiem un iekrāja neitrālu lietderības koeficientu.
Tralmaka komanda ieņem pirmo vietu Rietumu konferencē un ir arī visas līgas līdere, bet Ravinska vienība šajā konferencē ir pirmspēdējā, 16. pozīcijā.