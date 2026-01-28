FIFA paziņo, cik pasakainu summu pērn futbola klubi iztērēja transfēros
Futbola klubi 2025. gadā spēlētāju transfēros ir iztērējuši rekordlielu summu - 13,08 miljardus ASV dolāru (ap 11 miljardiem eiro), trešdien pavēstīja Starptautiskā Futbola federāciju asociācija (FIFA). FIFA transfēru ziņojumā teikts, ka 86 158 spēlētāji mainīja klubus, kas arī ir rekords.
Pirmo reizi transfēri pārsniedza 10 miljardu ASV dolāru robežu, kas ir par 35,6% vairāk nekā iepriekš lielākā summa 2023. gadā (9,66 miljardi ASV dolāru) un par 52,3% vairāk nekā 2024. gadā (8,69 miljardi ASV dolāru).
Ziņojumā teikts, ka Anglijas klubi bija līderi, iztērējot 3,82 miljardus ASV dolāru par spēlētāju ierašanos un saņemot 1,77 miljardus ASV dolāru par spēlētāju aiziešanu.
Visvairāk spēlētāju pāreju bija Brazīlijas klubiem - 1190 ienākošie spēlētāji un 1005 izejošie spēlētāji.
Kopumā bija arī rekordliels skaits klubu, kas samaksāja un saņēma transfēra maksu - attiecīgi 1214 un 1495.
Lai gan 56,5% no pārskaitījumiem, par kuriem tika samaksāta maksa, bija mazāka par 500 000 ASV dolāru, tie veidoja tikai 2,9% no kopējiem izdevumiem. Tikmēr summas virs 20 miljoniem ASV dolāru veidoja 3,8% no pārskaitījumiem, bet gandrīz 50% no izdevumiem.
FIFA norāda, ka 62,5% no transfēriem bija saistīti ar spēlētājiem, kuriem beidzies līgums un par kuriem nav jāmaksā.
Kā atklāj FIFA, arī sieviešu futbolā 2025. gadā bija vērojams ievērojams transfēru pieaugums - izdevumi palielinājās par vairāk nekā 80%, sasniedzot 28,6 miljonus ASV dolāru, un 2440 transfēri veidoja 6,3% pieaugumu. Tajos piedalījās rekordliels skaits klubu - 756.