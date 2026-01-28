Par rupjībām pret ukraiņiem UEFA maigi soda Armēnijā naturalizēto krievu telpu futbolistu
foto: Armēnijas Futbola federācijas X konts
Deniss Ņevedrovs rupji lamā ukraiņus.
Par rupjībām pret ukraiņiem UEFA maigi soda Armēnijā naturalizēto krievu telpu futbolistu

Eiropas Futbola federāciju asociācija (UEFA) piespriedusi vienas spēles nosacītu diskvalifikāciju Armēnijas telpu futbola izlases naturalizētajam Krievijas spēlētājam Denisam Ņevedrovam, kurš Eiropas čempionāta finālturnīrā rupji nolamāja ukraiņus.

Jau ziņots, ka pagājušajā ceturtdienā Kauņā notikušajā Eiropas čempionāta spēlē Armēnija ar rezultātu 2:1 uzvarēja Ukrainu. Pēc uzvaras Ņevedrovs televīzijas kamerā izkliedza rupjus lamuvārdus Ukrainas virzienā un pēc tam arī savā "Instagram" profilā izgaistošajā ziņā Ukrainas karogam virsū uzlika izsmejošu emocijzīmi.

Kā medijam "tribuna.com" apstiprināja Ukrainas Futbola asociācijā (UAF), Ņevedrovam piespriesta vienas spēles diskvalifikācija un viena gada pārbaudes laiks. Sākotnēji spēlētājam tika piespriesta pilnvērtīga diskvalifikācija, taču pēc Armēnijas izlases apelācijas tā mīkstināta uz nosacītu sodu. UEFA atkārtotu UAF apelāciju neizskatīja.

31 gadu vecais Ņevedrovs Armēnijas pilsonību saņēma 2021. gadā. Savulaik Krievijas U-21 izlasē spēlējušais futbolists profesionāļa gaitas turpina dzimtenē.

Armēnijas izlase Eiropas čempionātā B grupā ar divām uzvarām divās spēlēs ieņem pirmo vietu un jau ir garantējusi vietu ceturtdaļfinālā. Armēņi teorētiski var tikties ar Latvijas izlasi Rīgā cīņā par vietu pusfinālā, ja latviešiem izdosies iekļūt izslēgšanas spēlēs.

