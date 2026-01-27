Daiļslidotājas Stepčenko bijušie treneri viņas apsūdzības sauc par nomelnošanas kampaņu
Daiļslidotājas Sofjas Stepčenko bijusī trenere Olga Kovaļkova noliegusi sportistes publiski paustās apsūdzības par vardarbību, izsakoties, ka pagaidām arī no policijas tie nav saņēmuši nekādu informāciju par lietas ierosināšanu.
Jau ziņots, ka 19 gadus vecā daiļslidotāja Sofja Stepčenko portālam "Anything GOEs" atklājusi dažādus neglaimojošus faktus par bijušajiem treneriem, Raimo Reinsalu un Olgu Kovaļkovu. Viņa rakstījusi arī sūdzības Latvijas Slidošanas asociācijai (LSA), kas to nodevusi policijai. Pret abiem treneriem uzsāka izmeklēšana, bet sportiste atklājusi, ka viņu vadībā vēlējusies vairākkārtīgi nomirt pašnāvības ceļā.
Viena no bijušajām trenerēm, Olga Kovaļkova šos apgalvojumus pillnībā noliedz. Viņa atklājusi, ka nekāda lieta policijā pret viņiem neesot, taču iesnieguma iesniegšana policijā gan nenozīmē, ka uzreiz tiek ierosināts kriminālprocess, jo laiku prasa iesniegumā izklāstītās informācijas pārbaude. Kovaļkova pauda viedokli, ka šī ir nomelnošanas kampaņa. Treneri noraida visus pret viņiem izskanējušos apvainojumus. "Mūsu rīcībā nav informācijas, ka būtu ierosināta lieta, turklāt pēc treneru iniciatīvas rudenī uzsākta lieta pret sportisti par apmelošanu," apgalvoja Kovaļkova.
Pēc treneru rīcībā esošas informācijas, portāls "anythinggoe.com" esot saistīts ar Stepčenko bijušā trenera Stefana Lambjēla skolu un viņi vērš uzmanību, ka raksta autore Anna Kellara ir Šveices daiļslidošanas skolas sabiedrisko attiecību menedžere. "Šo informāciju var atrast arī viņas sociālajos tīklos. Tas liek apšaubīt šo rakstu atbilstību žurnālistikas ētikai un normām," uzskata Kovaļčuka. Trenere izcēla, ka klubā notiek daudzas starptautiskas sacensības. Viņasprāt, esot izveidota laba sistēma, kas ļaujot vienkārši nodarboties ar daiļslidošanu kā hobiju. "Mūsu klubā telpas ir aprīkotas ar videonovērošanas kamerām. Treniņu laikā ir klāt daudzi vecāki, jo kafejnīcā ir 100% skats caur stikla sienu," klāstīja Kovaļčuka.
Trenere apgalvoja, ka 13 gadu ilgās sadarbības laikā neesot saņemtas sūdzības no Stepčenko vai viņas vecākiem. "Mēs ceram, ka Sofja atgriezīsies augsta līmeņa sportā, sagatavosies un kvalificēsies nākamajām olimpiskajām spēlēm," izteicās Kovaļčuka. Trenere arī lūdza visas puses, kuras portālam ir sniegušas komentārus par iespējamo vardarbību, vērsties policijā, lai treneri var aizstāvēties pret šiem apvainojumiem korektā un tiesiskā veidā.
Tikmēr Kellara norādīja, ka ir tikai viena no "AnythingGOEs" autorēm, kas pievērsusies Stepčenko lietai, kuras atspoguļošana ir "process ar vairākiem līdzstrādniekiem un redakcionālu pārskatīšanu pirms publicēšanas". Medijs šai lietai pievērsa uzmanību pēc tam, kad Stepčenko vērsa Kellaras uzmanību uz apsūdzībām. Kellara apstiprināja, ka viņa atsevišķi strādājot ar Lambjēlu un Šveices slidošanas skolu, taču šie projekti nav saistīti ar daiļslidošanas mediju. ""AnythingGOEs" redakcijas komandai nav nekādas saistības ar Lambjēlu vai viņa slidošanas skolu," uzsvēra Kellara.
19 gadus vecā Stepčenko, kura startējusi trīs pasaules un divos Eiropas čempionātos, pēc iepriekšējās sezonas šobrīd neturpina sportistes karjeru. Rudenī Stepčenko neatsaucās aģentūras LETA aicinājumam izklāstīt lietas apstākļus.