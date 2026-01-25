Masimiljāno Bellarte: "Līdzjutēji nebija pelnījuši zaudējumu ar 0:5"
Latvijas telpu futbola izlases līdzjutēji nebija pelnījuši savās mājās redzēt komandu ar 0:5 zaudējam Francijai, pēc Eiropas čempionāta mača secināja valstsvienības galvenais treneris Masimiljāno Bellarte.
"Rezultāts neatbilst spēles gaitai. Aizvadot labu pirmo puslaiku, gan mums, gan viņiem bija neizmantotas iespējas. Pirmie ielaistie vārti daudz ko mainīja," turnīra rīkotāji citē Bellartes teikto.
Bellarte uzsvēra, ka daudz ko nosaka emocionālais faktors, jo pēc līdzvērtīga pirmā puslaika un otrā puslaika sākumā ielaistiem vārtiem emocijas noplaka.
"Tas ietekmēja spēli otrajā puslaikā, un nespējām noturēt bumbu," secināja Bellarte.
"Esmu zaudējis vairāk spēļu, nekā uzvarējis. Cilvēki domā, ka trenera uzdevums ir mācīt spēli un tehniku, bet trenerim jāmāca arī kā zaudēt. Ja tas izdodas, tad futbolisti var atgūties un ir labāki nākamajā mačā," turpināja Bellarte.
Trenera ieskatā, cilvēki, kuri vēro Latvijas izlases spēles, ir komandai pieķērušies.
"Viņi nebija pelnījuši zaudējumu ar 0:5, tāpēc esmu nedaudz neapmierināts. Pirms spēles teicu, ka ļaunākais, kas ar mums var notikt, ir tas, ka mēs varam zaudēt," atzina Bellarte.
Pēc divām spēlēm A apakšgrupā Francijai ir četri punkti, Latvijai - trīs, latviešu nākamajai pretiniecei Horvātijai - divi, bet Gruzija guvusi vienu punktu. Divu pirmo vietu ieguvējas iekļūs ceturtdaļfinālā, Latvijai savu "play-off" maču, ja tāds būs, aizvadot mājās.