Izskan jauna informācija par Mihaēla Šūmahera veselības stāvokli: viņš vairs nav "piekalts pie gultas"
57 gadus vecais pasaulslavenais autosportists Mihaēls Šūmahers, kurš pēc nelaimes gadījuma jau 12 gadus nav parādījies sabiedrībā, vairs nav piekalts gultai, bet pārvietojas ratiņkrēslā. Tomēr viņa veselības stāvoklis joprojām ir smags.
Par to ziņo "Daily Mail". "Kā kļuvis zināms pēc plašām sarunām ar vairākiem labi informētiem avotiem, "Formula-1" leģenda nav piekalta gultai," vēsta resurss, piebilstot, ka "diemžēl šī priecīgā ziņa, iespējams, ir pats pozitīvākais medicīniskais secinājums, ko šobrīd var sniegt".
"Viņš nevar staigāt. Tā vietā pa savu savrupmāju viņu ratiņkrēslā pārvieto medmāsas un terapeiti, kas ietilpst diennakts medicīniskajā komandā, kuras pakalpojumi izmaksā desmitiem tūkstošu sterliņu mārciņu nedēļā," teikts rakstā.
Publikācijā norādīts, ka iepriekš klīdušas baumas, ka Šūmahers cieš no slēgtās apziņas sindroma, kas pazīstams arī kā pseidokoma, — neiroloģiska stāvokļa, kurā cilvēks, būdams pilnīgā apziņā, apzinās visu apkārt notiekošo, taču spēj reaģēt tikai ar mirkšķināšanu. Tomēr izdevums ar "nožēlu" secina, ka "pat šis drūmais spriedums neatbilst patiesībai".
"Nav iespējams būt drošam, ka viņš visu saprot, jo viņš nespēj nevienam neko pastāstīt. Ir sajūta, ka viņš uztver daļu no tā, kas notiek apkārt, taču, visticamāk, ne visu," anonīmi atklājis kāds avots.
Publikācijā arī apgalvots, ka baumām par to, ka 2024. gadā Šūmahers pirmo reizi pēc komas parādījies sabiedrībā savas meitas kāzās, nav pamata. "Arī šajā gadījumā viņa tiesības uz privāto dzīvi tika ievērotas," norāda resurss.
2013. gada beigās Šūmahers, kurš tobrīd bija titulētākais pilots "Formula-1" vēsturē, cieta smagā negadījumā slēpojot Meribelā Francijas Alpos. Sportists nepamanīja zem sniega esošu akmeni, nokrita un ar galvu atsitās pret kalna nogāzi, kā rezultātā guva smagu galvas smadzeņu traumu.
Vairākus mēnešus viņš pavadīja komā, pēc tam atveseļojās mājās, kur par viņu rūpējās sieva Korīna un citi ģimenes locekļi. Sportista tuvinieki pie viņa nepielaida žurnālistus un ļoti reti dalījās ar presi detaļās par viņa veselības stāvokli — pēc viņu teiktā, pats Šūmahers nevēlējās, lai informācija par viņa veselību tiktu publiskota.
Kopš tā laika nav parādījusies neviena viņa fotogrāfija pašreizējā stāvoklī — par spīti vairākiem mēģinājumiem, ko veikuši bijušie darbinieki, cenšoties pārdot šādus attēlus tīmeklī.
Pašlaik Šūmaheru ģimene regulāri uzturas Maļorkā, kur viņiem pieder īpašums ar baseinu un helikopteru nolaišanās laukumu. Tomēr viņu galvenā dzīvesvieta joprojām ir gandrīz 70 miljonu ASV dolāru vērta māja Ženēvas ezera krastā Šveicē.
Starp nedaudzajiem cilvēkiem, kuriem joprojām ir atļauts apmeklēt Šūmaheru, ir bijušais "Ferrari" komandas vadītājs Žans Tods. Iepriekš mediji rakstīja, ka savu vizīšu laikā viņš kopā ar Mihaēlu skatās "Grand Prix" sacīkstes. Tajā pašā laikā Tods žurnālistiem neko nestāsta par sava bijušā pilota veselības stāvokli, izņemot to, ka viņš "turpina cīnīties".
Iepriekš žurnālisti noskaidroja, ka kopš avārijas kopējie Šūmahera ārstēšanas izdevumi pārsnieguši 70 miljonus eiro. Lai segtu šīs izmaksas, nodrošinātu konfidencialitāti un saglabātu Mihaēla dzīves kvalitāti, viņa sieva pārdevusi vairākas vērtīgas lietas, tostarp viņu privāto lidmašīnu, atpūtas māju Norvēģijā un ekskluzīvu pulksteņu kolekciju. Neraugoties uz milzīgajiem tēriņiem, pēc dažām aplēsēm Šūmahera bagātība joprojām veido ap 600 miljoniem ASV dolāru.
Šūmaheram un viņa sievai ir 28 gadus veca meita Džīna, kura aizraujas ar jāšanas sportu. 2024. gadā viņa apprecējās ar tramplīnlēcēju Jānu Betki, bet 2025. gada martā pāris kļuva par vecākiem — viņiem piedzima meita, kuru viņi nosauca par Milli.
Šūmaheru ģimenē ir arī 26 gadus vecs dēls Miks, kurš traģēdijas brīdī bija kopā ar tēvu un kurš vēlāk sekoja viņa pēdās, kļūstot par autosportistu.