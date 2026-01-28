Daugaviņš un Ģērmane emocionāli reaģē uz olimpiskās komandas karognesēju goda saņemšanu
Visi Latvijas sportisti olimpiskajās spēlēs ir pelnījuši nest karogu atklāšanas ceremonijā, taču tikai retajam tas arī tiek uzticēts, sarunā ar žurnālistiem secināja Latvijas hokejists Kaspars Daugaviņš, kurš būs viens no karognesējiem gaidāmajās Milānas un Kortīnas olimpiskajās spēlēs. Savukārt otra šī goda saņēmēja, kalnu slēpotāja Dženifera Ģērmane paudusi pārliecību, ka parādīs labu sniegumu.
Jau ziņots, ka Daugaviņš un Ģērmane būs Latvijas delegācijas karognesēji Milānas un Kortīnas olimpisko spēļu atklāšanas ceremonijā.
"Tas ir patīkams pagodinājums, bet tajā pašā laikā tā arī ir atbildība. Jebkurš no olimpisko spēļu komandas ir pelnījis nest karogu, bet reti kuram tas tiek uzticēts. Sportista karjerā tas varētu būt pats īpašākais brīdis, ja neskaita pašas sacensības," teica Daugaviņš.
Viņš šo sezonu sāka Latvijas klubā "Mogo"/RSU, taču novembra vidū pievienojās Vācijas pēc spēka otrās līgas komandai Kaseles "Huskies".
"Dotajā brīdī pat negribas domāt par klubu, jo visa uzmanība ir uz olimpiskajām spēlēm. Esmu labi sagatavojies fiziski, hokejs ir ātrs un agresīvs, arī haotisks. Tas pats gan jau būs arī Olimpiādē, jo tie būs mazie laukumi, kuros jāpieņem ātri lēmumi. Esmu cīņas spara un enerģijas pilns," stāstīja Latvijas hokejists. "No rītdienas sākam slidot, tie kuri jau ir ieradušies. Doma ir tāda, ka tie, kas ir mājās, var nākt un trenēties. Laikam pagaidām esam četri, bet gaidām arī pārējos cīkstoņus, un no pirmdienas būs nopietnāks treniņprocess."
Latvijas vīriešu hokeja izlases sastāvā iekļauti seši šobrīd Nacionālajā hokeja līgā (NHL) spēlējoši hokejisti, un ārpus sastāva vēl paliks savainotais Rodrigo Ābols. Daugaviņš izcēla, ka šī būs iespēja sevi parādīt arī pārējiem Latvijas valstsvienības spēlētājiem.
"Ļoti žēl, ka Rodrigo [Ābols] satraumējās, viņš ir ļoti svarīgs spēlētājs. Ir mums labi hokejisti, uz doto brīdi NHL ir septiņi, bet sastāvā lielākā daļa ir uzspēlējusi kādu maču vai ir draftēti. Praktiski visiem ir saistība ar NHL, tas ir patīkami. Tagad ir laiks pierādīt sevi tiem, kuri vēl nav debitējuši NHL," piebilda Daugaviņš.
Medijos vairākkārt izskanējusi informācija, ka Milānā aizkavējusies ledus halles būvniecība, bet Daugaviņš atklāja, ka nesekojot līdzi tam, nosaucot to vienkārši par spekulācijām. "Šajos lielajos pasākumos vienmēr ir kāda aizķeršanās, bet vienmēr viss tiek izdarīts. Es pat nevaru iedomāties, kas tagad notiktu, ja nespēlētu NHL hokejisti, un to, kā turnīrs notiktu, kādas sankcijas būtu, tāpēc vienmēr viss tiek izdarīts. Mēs cenšamies izdarīt tā, lai nedomātu par niansēm," teica hokejists.
Latvijas kalnu slēpotājai Dženiferai Ģērmanei par gaidāmajām Milānas un Kortīnas olimpiskajām spēlēm ir diezgan liela pārliecība, sarunā ar žurnālistiem izcēla sportiste. Ģērmane atklāja, ka uzzinājusi par to, ka būs karognesēja, aptuveni pirms divām nedēļām, pirms savām pēdējām aizvadītajām sacensībām.
"Tā ir atbildība, mazliet stress, bet par olimpiskajām spēlēm man ir diezgan liela pārliecība - vienkārši jāslēpo," viņa piebilda, norādot, ka atklāšanas ceremonijā nebūs Milānā, un karogu, visticamāk, nesīs Kortīnā d'Ampeco.
Janvāra sākumā Ģērmane Pasaules kausa posmā Austrijā piedzīvoja kritienu slaloma sacensībās, nefinišējot pirmajā braucienā. Viņa atklāja kādus savainojumus guvusi kritienā, taču izcēla, ka izdevies daudz maz atgūties, lai varētu veiksmīgi startēt arī Olimpiādē.
"Ir iestiepta krusteniskā saite ceļgalā, ir kaula sasitums, arī potītē ir iestieptas saites, bet mēs to visu esam labi nomenedžējuši. Treniņi iet labi, un jau sestdien braucam uz Itāliju," teica sportiste.
Viņa neslēpa, ka savainojumi likuši veikt izmaiņas treniņu plānā pirms olimpiskajām spēlēm.
"Izlaidu Pasaules kausa posmu, jo tas bija vēl pārāk agri, lai kāptu atpakaļ zābakos, potītei vajadzēja iedot vēl laiku. Izlaidu pēdējo Pasaules kausu pirms olimpiskajām spēlēm, kas nav tas labākais, bet sportā visi ir gatavi traumām un dažādām korekcijām, viss ātri mainās," skaidroja kalnu slēpotāja.
Ģērmane, atgriežoties Pasaules kausā pēc teju gadu ilgas pauzes, šosezon Pasaules kausa sacensībās trīs reizes iekļuvusi labāko desmitniekā. "Olimpiskajās spēlēs piedalās praktiski tās pašas sportistes, kuras ir Pasaules kausā, visas pārsvarā ir zināmas sejas. Varbūt pat būsim mazākā lokā, jo katrai valstij ir noteikt kvotu skaits. Citādāks tas viss nebūs, bet tās ir olimpiskās spēles, nedaudz saspringtāka atmosfēra. Vienas sacensības, kuras jāprot nobraukt," viņa teica.
22 gadus vecā sportiste olimpiskajās spēlēs debitēs, un viņa atzina, ka cer sasniegt tikpat augstu rezultātu, kā tas vairākkārt izdevies šosezon.
"Pēc visa tā, kas noticis pēdējo divu nedēļu laikā, vienkārši centīšos parādīt savu labāko sniegumu. Pagaidām vēl neesmu bijusi slēpēs kopš kritiena. Ceru, ka labāko desmitnieks ir sasniedzams, vai pat kaut kas augstāks," viņa piebilda.
Milānas un Kortīnas olimpiskās spēles norisināsies no 6. līdz 22. februārim.