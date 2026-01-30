Britu fani aizstāv Madaru Razmu un uzklūp savai zvaigznei Džeimsam Veidam. Konfliktā iesaistās arī Braže
Jauns.lv jau vēstīja, ka Latvijas šautriņu metējs Madars Razma ceturtdien Anglijā Profesionālās šautriņu korporācijas (PDC) "World Masters" turnīrā nepārvarēja pamatsacensību pirmo kārtu, piekāpjoties kādreiz par vienu no pasaules labākajiem meistariem uzskatītajam Džeimsam Veidam. Daudzu britu fanu sašutumu izraisīja Veida uzvedība pēc spēles, un konfliktā savs sakāmais bija arī Latvijas ārlietu ministrei Baibai Bražei.
Pēc spēles Razma sociālajos tīklos izteica sašutumu par pretinieka rīcību uzreiz pēc spēles beigām, kurā redzams kā Veids negribīgi paspiež roku latvietim. “Jā, es nāku no mazas valsts un neesmu nozīmīgu turnīru uzvarētājs, taču nez vai biju pelnījis ūjināšanu no faniem un šādu rokas spiedienu pēc spēles un aizskatuvē. Kā ir, tā ir, gatavojamies nākamajiem turnīriem.”
No, @MadarsRazma , you deserve respect, sportsmanship, and support, as every player in a fair match, win or lose. Latvians 🇱🇻 are proud of you. 👏
Viņu atbalstīja arī Braže: “Nē, Madars Razma, tu esi pelnījis cieņu, sportisku attieksmi un atbalstu, gluži kā ikviens spēlētājs godīgā spēlē, uzvarot vai zaudējot. Latvija ir lepna par tevi,” viņa ierakstīja mikroblogošanas vietnē “X”.
Džeimss Veids pēcspēles sarunā ar žurnālistiem norādīja, ka viņa atturība pret Razmu saistīta ar viņa tempa slāpēšanu spēles laikā. “Kad tu to dari uz cita cilvēka rēķina, tad tas ir mazliet neveikli, jā.”
The post-match handshake between James Wade and Madars Razma
Tikmēr britu komentētāji sociālajos tīklos netaupīja skarbus vārdus savai zvaigznei. “Un viņš vēl brīnās, kādēļ neviens viņu negrib Premjerlīgā”, “Laiž gāzes uz skatuves un tagad izrāda necieņu pretiniekiem. Džeimss patiešām nerīkojas pareizi, lai atgrieztos Premjerlīgā.”, “Esmu sarūgtināts, ka netiku Premjerlīgā, jā. Izgāzīšu savu saīgumu uz Madaru Razmu.”, “Tieši tādēļ Veids nespēlē Premjerlīgā. Tieši šādu brīžu dēļ.”, “Gada beigās savācās, lai tiktu Premjerlīgā, bet nesanāca, tādēļ atkal uzvedas kā ****”.
Citi atgādināja par Veida nopietnajām problēmām, par kurām viņš pats vairākkārt atklāti izteicies. Viņam ir diagnosticēta maniakālā depresija jeb bipolārisms, kā arī uzmanības deficīta un hiperaktivitātes sindroms. “Klasiskais Veids. Par to, ka viņš ir ****, viņš vainos mentālo veselību.”
Citi ne tikai nopēla Veidu, bet arī uzmundrināja Razmu. “Tu nebiji pelnījis šādu attieksmi, vecīt. Es Veidu uzskatu par **** ar nestabilu garastāvokli. Vienalga, lai viņš iet d***. Lai tev veicas turpmākajās gaitās, kungs. Lai Dievs svētī tevi un lai Dievs svētī Latviju,” izteicās kāds komentētājs.
WADE WINS A CRACKER!
What a performance from The Machine!
James Wade averages north of 102 to prevail in a high-quality five-set clash against Madars Razma!
📺
Kā jau ziņots, Razma, kurš PDC rangā atrodas 45. vietā, spēlē līdz trīs uzvarētiem setiem ar 2-3 piekāpās turnīrā ar 11. numuru izsētajam Veidam (PDC 11.). Katrs sets risinājās līdz diviem uzvarētiem legiem. Razma ar breiku uzvarēja pirmajā setā, pēc kā divos zaudēja. Ceturtajā setā viņš panāca izšķirošo piekto setu, kurā viņu pievīla precizitāte dubultajos. Tieši precizitāte tajos izšķīra spēles likteni. Razma noslēgumos meta ar 28,57% (4/14), bet viņa pretinieks ar 53,33% (8/15). Vidēji gājienā Razma meta 95,89 punktus, titulētais Veids 102,56 punktus, turklāt abiem pa četriem maksimālajiem 180 punktu gājieniem.
"World Masters" ir jaunās sezonas pirmais televīzijas turnīrs pēc aizvadītā pasaules čempionāta. To organizē kopš 2013. gada, un laika gaitā tas piedzīvojis dalībnieku kāpumu. No 2013. līdz 2020. gadam tajā piedalījās planētas 16 labākie šautriņu metējie pēc ranga, no 2021. līdz 2024. gadam dalībnieku skaits palielinājās līdz 24, bet no pagājušā gada līdz 32.
Turnīrā startē 24 labākie pēc ranga, bet atlikušās astoņas vietas tiek noteiktas īpašā kvalifikācijā. Tieši tajā savu vietu un debiju turnīrā ieguva Razma, kurš dienu pirms pamatturnīra sākuma izcīnīja trīs uzvaras un tādējādi kvalificējās dalībai. Turnīra titulētākais šautriņu metējs ir Maikls van Gervens ar pieciem tituliem, bet pirms gada triumfēja Lūks Hamfrīss. Viņš un divkārtējais pasaules čempions (visu laiku jaunākais), 19 gadus vecais šautriņu mešanas brīnumbērns Lūks Litlers spēlēs šovakar. Jāpiebilst, ka Litlers pasaules čempionātā debitēja 16 gadu vecumā 2024. gadā un tikai finālā piekāpās Hamfrīzam. Kopš tā laika Litlers pasaules čempionātos vairs nav zaudējis.