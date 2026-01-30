Šautriņu metējs Madars Razma prestižajā "World Masters" turnīrā debitē ar zaudējumu un neizpratni par pretinieka rīcību
Latvijas šautriņu metējs Madars Razma ceturtdien Anglijā Profesionālās šautriņu korporācijas (PDC) "World Masters" turnīrā nepārvarēja pamatsacensību pirmo kārtu.
"World Masters" ir jaunās sezonas pirmais televīzijas turnīrs pēc aizvadītā pasaules čempionāta. To organizē kopš 2013. gada, un laika gaitā tas piedzīvojis dalībnieku kāpumu. No 2013. līdz 2020. gadam tajā piedalījās planētas 16 labākie šautriņu metējie pēc ranga, no 2021. līdz 2024. gadam dalībnieku skaits palielinājās līdz 24, bet no pagājušā gada līdz 32.
Turnīrā startē 24 labākie pēc ranga, bet atlikušās astoņas vietas tiek noteiktas īpašā kvalifikācijā. Tieši tajā savu vietu un debiju turnīrā ieguva Madars Razma, kurš dienu pirms pamatturnīra sākuma izcīnīja trīs uzvaras un tādējādi kvalificējās dalībai. Turnīra titulētākais šautriņu metējs ir Maikls van Gervens ar pieciem tituliem, bet pirms gada triumfēja Lūks Hamfrīss.
WADE WINS A CRACKER!— PDC Darts (@OfficialPDC) January 29, 2026
What a performance from The Machine!
James Wade averages north of 102 to prevail in a high-quality five-set clash against Madars Razma!
📺 https://t.co/H0LdnPGI59#WinmauWorldMasters pic.twitter.com/ClJMkrmHyW
Razma, kurš PDC rangā atrodas 45. vietā, spēlē līdz trīs uzvarētiem setiem ar 2-3 piekāpās turnīrā ar 11. numuru izsētajam anglim Džeimsam Veidam (PDC 11.). Katrs sets risinājās līdz diviem uzvarētiem legiem. Razma ar breiku uzvarēja pirmajā setā, pēc kā divos zaudēja. Ceturtajā setā viņš panāca izšķirošo piekto setu, kurā viņu pievīla precizitāte dubultajos.
Tieši precizitāte tajos izšķīra spēles likteni. Razma noslēgumos meta ar 28,57% (4/14), bet viņa pretinieks ar 53,33% (8/15). Vidēji gājienā Razma meta 95,89 punktus, titulētais Veids 102,56 punktus, turklāt abiem pa četriem maksimālajiem 180 punktu gājieniem.
Yes, I come from a small country and I'm not a Major champion in darts, but I'm not sure if I deserved the booing from crowd and the handshake like this on stage and backstage tonight🤦♂️ Anyway.. It is what it is.. Looking forward for the next tournaments in Germany🎯🇱🇻💪 https://t.co/IIdvhsGeYn— Madars Razma (@MadarsRazma) January 29, 2026
Pēc spēles Razma sociālajos tīklos izteica sašutumu par pretinieka rīcību uzreiz pēc spēles beigām, kurā redzams kā Džeimss negribīgi paspiež roku latvietim. "Jā, es nāku no mazas valsts un neesmu nozīmīgu turnīru uzvarētājs, taču nez vai biju pelnījis ūjināšanu no faniem un šādu rokas spiedienu pēc spēles un aizskatuvē. Kā ir, tā ir, gatavojamies nākamajiem turnīriem."
Džeimss Veids pēcspēles sarunā ar žurnālistiem norādīja, ka viņa atturība pret Razmu saistīta ar viņa tempa slāpēšanu spēles laikā. "Kad tu to dari uz cita cilvēka rēķina, tad tas ir mazliet neveikli, jā."
"World Masters" turnīrs norisināsies līdz nedēļas beigām. Turnīra čempions iekasēs 100 tūkstošu sterliņu mārciņu lielu naudas balvu (115 tūkstošus eiro), bet finālists divas reizes mazāku.