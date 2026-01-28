"Benfica" šokē vareno "Real": dramatiskās cīņās noskaidrota puse no UEFA Čempionu līgas astotdaļfinālistēm
Noslēdzošajā UEFA Čempionu līgas kārtā trešdien tika noskaidrotas seši atlikušie futbola klubi, kas uzreiz nodrošināja vietu izslēgšanas spēļu otrajā kārtā jeb astotdaļfinālā. Vislielākā drāma bija Lisabonā, kur "Benfica" šokēja Madrides "Real", pēdējās sekundēs iespraucoties starp 24 labākajām komandām un liedzot iespēju "Real" nokļūt pirmajā astotniekā.
Pirms noslēdzošās spēļu kārtas astotdaļfinālā vietu jau bija nodrošinājušas tikai Londonas "Arsenal" un Minhenes "Bayern", kas turnīra tabulā ieņēma attiecīgi pirmo un otro vietu. Abas vienības pēdējā kārtā spēkojās ar turnīra tabulas lejasgala komandām.
"Arsenal" pamatturnīru noslēdza ar uzvaru pār Kazahstānas vienību Almati "Kairat", savā laukumā svinot panākumu ar 3:2 (3:1), bet "Bayern" viesos ar 2:1 (0:0) bija pārāka pār Eindhovenas PSV.
Savukārt trešdien izšķirošajos mačos astotdaļfinālā vietu nodrošināja arī "Liverpool", Totenhemas "Hotspur", "Barcelona", Lisabonas "Sporting", Londonas "Chelsea" un Mančestras "City".
"Liverpool" pēdējā pamatturnīra mačā mājās ar 6:0 (2:0) sagrāva Agdamas "Qarabag" no Azerbaidžānas. Divus vārtus mājinieku labā guva Aleksiss Makalisters, bet pa vienai reizei viesu vārtsargu pārspēja Florians Vircs, Mohameds Salāhs, Kodijs Gakpo un Federiko Kieza.
Totenhemas "Hotspur" izbraukumā ar 2:0 (0:0) pārspēja Frankfurtes "Eintracht". Uzvarētāju labā vārtus otrajā puslaikā guva Randals Kolo Muanī un Dominiks Solanke.
Tikmēr "Barcelona" savā laukumā ar 4:1 (0:1) guva drošu uzvaru pār Dānijas vienību "Kobenhavn".
Pirmā puslaika ievadā Kopenhāgenas vienību vadībā izvirzīja Viktors Dadasons, uz ko barselonieši atbildēja ar četriem precīziem sitieniem otrajā puslaikā, vārtus gūstot Robertam Levandovskim, Laminam Jamalam, Markusam Rešfordam un Rafinjam, kurš precīzi izpildīja 11 metru soda sitienu.
Vēl Lisabonas "Sporting" izbraukumā ar 3:2 (1:2) bija pārāka pār Bilbao "Athletic". Lisabonas komanda uzvaru izrāva tikai otrā puslaika kompensācijas laikā, kad mājinieku vārtsargu pārspēja Alisons Santuss.
Tāpat pēc atspēlēšanās otrajā puslaikā viesos uzvaru izcīnīja arī Londonas "Chelsea", kas ar 3:2 (1:2) pārspēja "Napoli". Londoniešu uzvaras vārtus 82. minūtē guva Žuāu Pedro.
Savukārt Mančestras "City" savā laukumā ar 2:0 (2:0) uzvarēja Stambulas "Galatasaray". Mājinieku labā vārtus guva Ērlings Holanns un Rajans Šerki, abos vārtu guvumos asistējot Žeremī Doku.
Izslēgšanas spēles no pirmās kārtas sāks Madrides "Real", kas viesos ar 2:4 (1:2) piekāpās Lisabonas "Benfica". Lisabonas komandai uzvara ļāva turnīra tabulā pakāpties uz 24. pozīciju un kā pēdējai nodrošināt vietu izslēgšanas spēlēs. "Benfica" šajā mačā vajadzēja divu vārtu pārsvaru, lai iekļūtu izslēgšanas spēlēs, un kompensācijas laika izskaņā izšķirošos vārtus guva vārtsargs Anatolijs Trubins, bet spēles pēdējās minūtēs "Real" pamanījās nopelnīt divas sarkanās kartītes.
Formātā, kas tika ieviests pagājušajā sezonā, astoņas labākās grupas komandas iekļuva astotdaļfinālā, kur tām pievienosies uzvarētājas izslēgšanas spēlēs, kurās piedalīsies grupā 9.-24. vietu ieņēmušās komandas. Abas finālistes sacensību laikā aizvadīs 15 spēles, bet 25.-36. vietas ieguvējas komandas spēlēs tikai astoņas spēles.
Sacensību fināls maijā notiks Budapeštā.
Pagājušajā sezonā Čempionu līgas finālā Minhenē PSG ar 5:0 sagrāva Milānas "Inter".