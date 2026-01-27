Pēkšņi mūžībā devies treneris un kādreizējais LVS ģenerālsekretārs Normunds Rozenšteins
Pēkšņi un negaidīti mūžībā devies treneris, kādreizējais daudzcīņnieks un bijušais Latvijas Vieglatlētikas savienības ģenerālsekretārs Normunds Rozenšteins (07.09.1959 - 21.01.2026).
"Pēkšņi un pāragri, 21. janvārī, mūžībā devies mūsu mīļais tēvs un draugs Normunds. Viņš bija spilgta, pozitīva un aizrautīga personība — sportists ar nozīmīgiem sasniegumiem vieglatlētikā, cilvēks, kurš dzīvoja kustībā, ar degsmi un ticību priekam. Normunds prata ieraudzīt gaišo arī ikdienā un ar savu enerģiju iedvesmoja citus," vietnē "Facebook" norāda viņa dēls Oto.
Normunds 20. gadsimta 80. gados bija viens no Latvijas labākajiem desmitcīņniekiem. Viņa personīgais rekords desmitcīņā (7585 punkti) sasniegts 1983. gadā PSRS Tautu spartakiādē, kur Normunds Rozenšteins izcīnīja 17. vietu. Šis rezultāts līdz pat mūsdienām saglabājas kā 12. labākais sasniegums Latvijas desmitcīņas vēsturē. Latvijas čempionātos viņš kļuva par čempionu 1985. gadā, bet 1984. gadā ieguva 2. vietu. Savukārt telpās viņš 1985. gadā izcīnīja vicečempiona titulu astoņcīņā.
Vēlāk dzīves laikā Normunds trenēja Latvijas jaunos daudzcīņniekus un darbojās kā sertificēts vispusīgās fiziskās sagatavotības treneris. Bet no 2001. līdz 2005. gadam viņš bija LVS ģenerālsekretārs. Kā vietnē "Facebook" norāda izcilais sporta žurnālists Anatolijs Kreipāns, "Normunda pēkšņā došanās mūžībā gan viņam, gan citiem sporta draugiem ir bijis liels trieciens".
"Normunds sportā ir no 12 gadu vecuma, ar pārtraukumiem kopumā 40 gadu. Astoņdesmitajos viņš bija viens no Latvijas labākajiem vieglatlētiem desmitcīņā. Līdz pat vētrainajiem deviņdesmitajiem, kad kopā ar padomju valsti sabruka arī atbalsts sportam, viņš trenēja profesionālus desmitcīņniekus. 47 gadu vecumā Normunds piedzīvoja insultu – ar smagām sekām. Kustības sagādāja lielas grūtības, un 10 gadus viņš staigāja ar spieķi."
"Otrajā gadā pēc insulta Normunds sāka iet uz trenažieru zāli. Sāka iet, lai palīdzētu pats sev, bet sanāca tā, ka atnāca, lai palīdzētu arī ļoti daudziem citiem. Līdz tam viņš bija strādājis tikai ar augstas klases sportistiem, bet tad pievērsās pavisam citai trenēšanas sfērai un ienira tajā ļoti dziļi. Pēc kāda laika spieķis tika nolikts malā." Kreipāns uzsver, ka Normunds bija ļoti labs treneris, kurš ar sirdi un dvēseli iedziļinājās katra savā trenētā problēmās un nodarbībās".
Atvadīšanās no Normunda Rozenšteina notiks 31. janvārī plkst. 12.00 apbedīšanas biroja “Atvadas” Lielajā zālē,Tēraudlietuves ielā 3, Rīgā. Tuvinieki lūdz visus, kuri vēlas ierasties ar ziediem, nes ne vairāk kā divus baltus ziedus. Jauns.lv izsaka visdziļāko līdzjūtību Normunda tuviniekiem.