Viens no "Valmiera Glass"/ViA līderiem izmanto iespēju pārtraukt līgumu un dosies leģionāra gaitās
Basketbola klubs "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola" paziņojis, ka turpmāk komandā nespēlēs Rinalds Mālmanis, kurš pārcelsies leģionāra gaitās.
Kā ziņo Valmieras klubs, 29 gadus vecais basketbolists izmantojis līgumā iekļauto iespēju sadarbību pārtraukt. "No vienas puses, šis brīdis nav viegls - mūsu komandu atstāj savējais, svarīga komandas sastāvdaļa, kurš deva būtisku pienesumu gan laukumā, gan ģērbtuvē, un viņa klātbūtne komandā noteikti pietrūks. Tajā pašā laikā jūtam gandarījumu, ka tas, par ko runājām Rinalda pievienošanās brīdī, ir piepildījies - atgriešanās mājās un mūsu līdzjutēju atbalsts kļuva par restartu un palīdzēja viņam izmantot Valmieru kā pakāpienu nākamajam solim karjerā. Valmieras vide bija platforma, kurā Rinalds sevi no jauna apliecināja, piesaistīja interesi no klubiem vairākās valstīs un paaugstināja savu vērtību spēlētāju tirgū. Jāuzsver arī, ka Rinaldam bija atvērtais līgums, un mēs respektējam viņa lēmumu izmantot šo iespēju. Novēlam viņam veiksmi un izdošanos turpmākajās karjeras gaitās."
Mālmanis šosezon "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola" rindās Latvijas-Igaunijas Basketbola līgā (LIBL) vidēji mačā guva 9,8 punktus un izcīnīja 6,5 atlēkušās bumbas, bet Eiropas Ziemeļu basketbola līgā (ENBL) izcēlās ar 4,8 punktiem un 4,2 atlēkušajām bumbām. Pagājušajā sezonā Mālmanis pārstāvēja "Liepāju", bet pirms tam spēlēja igauņu "Tartu Universitāte"/"Maks & Moorits", lietuviešu Klaipēdas "Neptūnas", kā arī spāņu klubus "Murcia", "Sevilla" un "Saski Baskonia".
"Valmiera Glass"/ViA līdz ar Mālmaņa došos prom būs jauna spēlētāja meklējumos. Klubs ir viens no Latvijas-Igaunijas līgas vadošajiem, ar bilanci 12-6 ieņemot septīto vietu. Tāpat komanda spēlē Latvijas kausa pusfinālā, pirmajā spēlē ar 15 punktu pārsvaru sakaujot "Rīgas zeļļus". Vienība startē arī ENBL jeb Ziemeļu līgā.
Paldies, Rinald. 🖤💚— VALMIERA GLASS VIA BASKETBOLS (@vgvia_basket) January 27, 2026
Informējam, ka pēc abpusējas vienošanās, esam pārtraukuši sadarbību ar Rinaldu Mālmani.
VALMIERA GLASS VIA menedžeris Valters Vēveris:
"No vienas puses, šis brīdis nav viegls - mūsu komandu atstāj savējais, svarīga komandas sastāvdaļa, kurš deva būtisku… pic.twitter.com/Luct1MKt1e