Biatlonistes Bendika un Volfa nav mierā ar diskvalifikāciju par kautiņu izcietušā Briča neatrašanos olimpiskajā delegācijā
Latvijas biatlonistes Estere Volfa un Baiba Bendika trešdien atklātā vēstulē paudušas neapmierinātību ar trenera Ilmāra Briča neiekļaušanu komandas treneru sastāvā dalībai šī gada Milānas un Kortīnas d'Ampeco olimpiskajās spēlēs.
Volfa un Bendika savā vēstulē Latvijas Olimpiskajai komitejai (LOK), Latvijas Biatlona federācijai (LBF) un medijiem norāda, ka LBF nav ņēmusi vērā viņu lūgumu iekļaut Brici treneru korpusā nevis kā atbalsta personālu. Sportistes vēstulē pauž, ka, pateicoties Briča trenera darbam, sasniegušas augstvērtīgus rezultātus šajā un iepriekšējās sezonās.
"Vēlamies vērst uzmanību, ka ziemas olimpiskās spēles mums, sportistēm, ir svarīgākās sacensības 2025./2026. gada sezonā, un mūsu lūgums iekļaut mūsu treneri olimpiskās komandas sastāvā, balstoties uz mūsu rezultātiem, ir ļoti pamatots," teikts vēstulē.
Pagājušajā nedēļā Volfa un Bendika vērsās LOK ar lūgumu iekļaut Brici treneru sastāvā, un LOK izpildkomiteja nolēma par papildu kvotas piešķiršanu trenerim ar nosacījumu, ka Briča uzturēšanās izmaksas Milānas un Kortīnas spēlēs segs LBF no sava budžeta. LBF valde, balstoties uz komandas sportistu, treneru un tehniskā atbalsta personāla aptauju, šonedēļ pieņēma lēmumu Bricim papildu kvotu nepiešķirt.
Jau ziņots, ka pagājušā gada februārī pasaules čempionāta laikā notika konflikts starp biatlonistu Andreju Rastorgujevu un Brici, pēc kura sportists apgalvoja, ka treneris viņu piekāvis. Rastorgujevs veselības problēmu dēļ sezonu noslēdza, bet Bricis iesniedza atlūgumu. Jūlijā Bricim tika piespriesta sešu mēnešu diskvalifikācija, kas noslēdzās pirms desmit dienām. Pagājušajā nedēļā LOK izziņotajā delegācijas sastāvā dalībai 2026. gada Ziemas olimpiskajās spēlēs Briča vārds biatlona treneru korpusā nebija atrodams.
Olimpiskajās spēlēs, kas sāksies 6. februārī, sieviešu sacensībās biatlonā startēs Baiba Bendika, Estere Volfa, Sanita Buliņa un Annija Keita Sabule, bet vīriešu - Andrejs Rastorgujevs, Renārs Birkentāls, Rihards Lozbers un Edgars Mise.
Vīriešu izlases galvenais treneris būs Kārlis Vanags, sieviešu komandu vadīs Agnese Caune, trenera statusā būs Valdis Bērziņš, par šaušanas treneri strādās Vasils Mukšins, bet par psiholoģiskās sagatavotības treneri - Pērs Ulafs Treterūds. Servisa komandā būs Reinis Korsūnovs, Edgars Piksons un Ūle Bjerns Treterūds.