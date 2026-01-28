Ceturtdaļfināla sapnis izsapņots: pēc cerīgā 1:0 Latvijas telpu futbolisti Eiropas čempionāta izšķirošajā spēlē "saplīst" pret Horvātiju
Latvijas vīriešu telpu futbola izlase trešdien Rīgā Eiropas čempionāta trešajā mačā piedzīvoja zaudējumu un nesasniedza ceturtdaļfinālu. A apakšgrupas spēlē Latvija ar 1:4 (1:1) piekāpās Horvātijai.
Latvijas izlases labā vienīgos vārtus guva Edgars Tarakanovs.
Pēc spēlētām četrām minūtēm latvieši tika pie stūra sitiena, un to izpildīt devās Andrejs Baklanovs. Viņš piespēlēja Tarakanovam, kurš raidīja bumbu augšējā vārtu stūrī, panākot 1:0 Latvijas labā.
Horvāti panāca neizšķirtu tikai pirmā puslaika pēdējā minūtē, kad Latvijas vārtos bumbu raidīja Josips Jurlina.
Otrajā puslaikā pēc spēlētām četrām minūtēm Horvātija pārņēma vadību, precīzam esot Lukam Peričam, bet puslaika vidusdaļā Horvātijas pārsvaru dubultoja naturalizētais brazīlietis Lima.
Nedaudz vairāk kā četras minūtes līdz pamatlaika beigām horvāti pēc Davida Matajas vārtu guvuma panāca 4:1.
Otrā A apakšgrupas spēlē, kas norisinājās Lietuvas pilsētā Kauņā, Francija ar 3:1 (2:0) pārspēja Gruziju.
Pēc trīs aizvadītām spēlēm A apakšgrupā Francija ar septiņiem punktiem bija pirmā, bet Horvātija ar pieciem punktiem ieņēma otro vietu, abām komandām sasniedzot ceturtdaļfinālu. Latvijai trīs punkti deva trešo pozīciju, kamēr Gruzija ar vienu punktu bija ceturtā.
Jau vēstīts, ka Latvijas telpu futbolisti turnīra pirmajā spēlē ar 4:0 pieveica Gruziju, bet otrajā mačā ar 0:5 piekāpās Francijai. Savukārt horvāti čempionāta pirmajā spēlē cīnījās neizšķirti 2:2 ar Franciju, bet otrajā mačā tika pie vēl viena punkta pēc neizšķirta 2:2 ar Gruziju.
Galvenais treneris Masimiljāno Bellarte sastāvā pulcējis spēlētājus no trīs pašmāju klubiem, kā arī komandām Beļģijā, Itālijā un Portugālē.
Gatavojoties Eiropas čempionātam, Latvijas izlase aizvadīja 14 spēles, kurās izcīnīja septiņas uzvaras, divreiz cīnījās neizšķirti un piedzīvoja piecus zaudējumus.
Latvijā notiek tikai A apakšgrupas spēles, jo Eiropas Futbola federāciju asociācija (UEFA), izdabājot Baltkrievijai, C un D apakšgrupu uzņemšanu uzticēja Slovēnijai. B apakšgrupas mači notiks Kauņā.
Eiropas čempionāta finālturnīrs telpu futbolā no 21. janvāra līdz 7. februārim pirmo reizi vēsturē norisinās trīs valstīs - Latvijā, Lietuvā un Slovēnijā.
Rīgā notiek A apakšgrupas spēles, kā arī tiks aizvadīts viens ceturtdaļfināla mačs 31. janvārī starp Latvijas izlases pārstāvētās A grupas uzvarētājiem un Lietuvas izlases pārstāvētās B grupas otrās vietas ieguvējiem.
Latvijas telpu futbola izlase:
vārtsargi - Rainers Mūrnieks, Igors Labuts (abi - "Riga");
universālie spēlētāji - Andžejs Mickēvičs, Viktors Kuļepovs, Renards Ūdris, Vlads Rimkus, Germans Matjušenko (visi - "Riga"), Sergejs Motiļs, Toms Kristians Grīslis, Ņikita Jelagovs (visi - "Beitar"), Edgars Tarakanovs ("Anderlecht", Beļģija), Andrejs Baklanovs ("Genova", Itālija), Miks Babris ("Famalicao", Portugāle), Aleksandrs Kuļešovs ("Salaspils").