Oi, sāpīgi! "Australian Open" astotdaļfinālā Ostapenko ar bumbiņu trāpa pretiniecei sejā. VIDEO
Latvijas pirmā rakete Aļona Ostapenko pārī ar taivānieti Suveju Sji pirmdien iekļuva Austrālijas atklātā tenisa čempionāta dubultspēļu sacensību ceturtdaļfinālā, taču neiztika bez dramatiskas epizodes, kad Ostapenko ar bumbiņu trāpīja pretiniecei sejā.
Jelena Ostapenko just nailed Laura Siegemund in the face. pic.twitter.com/jtA8Q7CEo5— BRISBANE CHAMP! (@hsieh_n_wong) January 26, 2026
Otrā seta beigās, kad rezultāts bija pārliecinošais 5:1, Ostapenko ar bumbiņu trāpīja Zīgemundai sejā.
Kamēr komentāros daudzi šausminājās par trāpījumu un nosodīja Ostapenko "netīro" taktiku, citi pauda ļaunu prieku par Zīgemundas ciešanām, atgādinot viņas pašas nereto nesportisko uzvedību kortā. "Ja pēc šī Ostapenko neiegūs WTA fanu favorītes balvu, mēs sarīkosim nemierus," dzēlīgi izteicās šī klipa publicētājs.
Latvijas un Taivānas dueta nākamās pretinieces būs ar piekto numuru izsētās kanādiete Gabriela Dabrovski un brazīliete Luīza Stefani.
Ostapenko "Australian Open" piedalās 11. reizi, un labākais viņas rezultāts vienspēlēs ir ceturtdaļfināla sasniegšana 2023. gadā. Pērn viņa vienspēlēs izstājās pirmajā kārtā, bet dubultspēlēs otro gadu pēc kārtas sasniedza finālu. Pagājušā gada Austrālijas atklātā tenisa čempionāta sieviešu dubultspēļu finālā Ostapenko/Sji ar 2-6, 7-6 (7:4), 3-6 piekāpās čehietei Kateržinai Sinjakovai un Teilorei Taunsendai no ASV, kuras ar pirmo numuru izsētas arī šī gada turnīrā.