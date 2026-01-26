Nepārliecinoši sezonu aizvadījusī VEF paziņo par šķiršanos no rezultatīvākā spēlētāja
Latvijas čempionvienība basketbolā "VEF Rīga" neturpinās sadarbību ar amerikāņu aizsargu Zahiru Porteru, pirmdien paziņoja klubs.
Par to, ka klubs varētu neturpināt sadarbību ar Porteru, neizslēdza vienības prezidents Gatis Jahovičs janvāra vidū notikušajā vienības tiešraidē sociālajā tīklā "Instagram". Tajā arī tika atklāts, ka sezonas laikā diskutēts par galvenā trenera Mārtiņa Gulbja amata stabilitāti.
“Porters ir bijis viens no rezultatīvākajiem spēlētājiem un individuāli demonstrēja labu sniegumu, palīdzot izcīnīt vairākas uzvaras, bet komanda nav sasniegusi divus no izvirzītajiem mērķiem, tāpēc mums jāpieņem grūti lēmumi. Pašreiz meklējam komandas papildinājumus aizsarga un centra pozīcijā, lai izcīnītu divus atlikušos titulus," par sadarbības neturpināšanu ar basketbolu citēts Gatis Jahovičs.
Porters "VEF Rīga" sastāvā Latvijas-Igaunijas līgas 13 spēlēs vidēji 26 minūtēs guva 17,7 punktus, izcīnīja 3,9 atlēkušās bumbas un atdeva 2,6 rezultatīvas piespēles.
Iepriekš 26 gadus vecais Porters pārstāvēja "Vitoria" vienību Portugālē, kur vietējā čempionātā vidēji spēlē guva 23,4 punktus, izcīnīja sešas atlēkušās bumbas zem groziem un atdeva 4,4 rezultatīvas piespēles. Amerikānis bija Portugāles spēcīgākās līgas rezultatīvākais spēlētājs.
Iepriekšējo sezonu Porters iesāka Slovākijā, kur "Iskra Svit" komandas sastāvā caurmērā mačā atzīmējās ar 21,6 gūtiem punktiem, 3,8 atlēkušajām bumbām un 2,8 rezultatīvām piespēlēm.
Informējam, ka pēc abpusējas vienošanās esam pārtraukuši sadarbību ar Zairu Porteru. ⚫️⚪️🏀— VEF Rīga (@vefriga) January 26, 2026
“VEF Rīga” prezidents Gatis Jahovičs: “Porters ir bijis viens no rezultatīvākajiem spēlētājiem un individuāli demonstrēja labu sniegumu, palīdzot izcīnīt vairākas uzvaras, bet komanda nav… pic.twitter.com/OszJICmnda