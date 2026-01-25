"Šis bija mans grūtākais rallijs karjerā" – Olivers Sūlbergs kļūst par jaunāko WRC Montekarlo rallija uzvarētāju
foto: IPA/SIPA
Zviedrijas pilots Olivers Sūlbergs svētdien kļuva par jaunāko pasaules rallija čempionāta Montekarlo rallija uzvarētāju.
Citi sporta veidi

"Šis bija mans grūtākais rallijs karjerā" - Olivers Sūlbergs kļūst par jaunāko WRC Montekarlo rallija uzvarētāju

Sporta nodaļa

Jauns.lv / LETA

Zviedrijas pilots Olivers Sūlbergs svētdien kļuva par jaunāko pasaules rallija čempionāta (WRC) Montekarlo rallija uzvarētāju.

"Šis bija mans grūtākais rallijs karjerā" – Oliver...

Sezonas pirmajā posmā 24 gadus vecais Sūlbergs ("Toyota Gazoo"), kurš ir arī bijušais Latvijas čempions, aizvadīja pārliecinošu ralliju. Sacensību noslēgumā viņš par 51,8 sekundēm pārspēja savu komandas biedru britu Elfinu Evansu, bet vairāk nekā divas minūtes atpalika vēl viens "Toyota" pilots, francūzis Sebastjēns Ožjē.

"Šis bija mans grūtākais rallijs karjerā. Pirmais uz asfalta ar šādu mašīnu," teica Sūlbergs.

2026. gada sezonā WRC kalendārā paredzēti 14 posmi. Latvijas pilots Mārtiņš Sesks aizvadīs nepilnu sezonu, kuru sāks nākamajā posmā Zviedrijā.

Pagājušajā sezonā devīto reizi par pasaules čempionu kļuva francūzis Sebastjēns Ožjē.

Tēmas

LatvijaToyotaMārtiņš SesksWRCSebastjēns Ožjē

Citi šobrīd lasa