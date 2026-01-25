Zviedrijas pilots Olivers Sūlbergs svētdien kļuva par jaunāko pasaules rallija čempionāta Montekarlo rallija uzvarētāju.
Šodien 16:17
"Šis bija mans grūtākais rallijs karjerā" - Olivers Sūlbergs kļūst par jaunāko WRC Montekarlo rallija uzvarētāju
Zviedrijas pilots Olivers Sūlbergs svētdien kļuva par jaunāko pasaules rallija čempionāta (WRC) Montekarlo rallija uzvarētāju.
Sezonas pirmajā posmā 24 gadus vecais Sūlbergs ("Toyota Gazoo"), kurš ir arī bijušais Latvijas čempions, aizvadīja pārliecinošu ralliju. Sacensību noslēgumā viņš par 51,8 sekundēm pārspēja savu komandas biedru britu Elfinu Evansu, bet vairāk nekā divas minūtes atpalika vēl viens "Toyota" pilots, francūzis Sebastjēns Ožjē.
"Šis bija mans grūtākais rallijs karjerā. Pirmais uz asfalta ar šādu mašīnu," teica Sūlbergs.
2026. gada sezonā WRC kalendārā paredzēti 14 posmi. Latvijas pilots Mārtiņš Sesks aizvadīs nepilnu sezonu, kuru sāks nākamajā posmā Zviedrijā.
Pagājušajā sezonā devīto reizi par pasaules čempionu kļuva francūzis Sebastjēns Ožjē.