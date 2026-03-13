112

VIDEO: uz Liepājas šosejas smagi sadūrušies divi mikroautobusi

Ziņu nodaļa

Jauns.lv / LETA

Piektdien, 13. martā, uz Liepājas šosejas Pienavā smagi sadūrušies divi mikroautobusi.

VIDEO: uz Liepājas šosejas smagi sadūrušies divi m...

Valsts policija ziņo, ka informācija par sadursmi saņemta īsi pirms plkst. 17.00. Kā liecina aculiecinieku publiskots video, viens no mikroautobusies sadursmes rezultātā nogāzies uz sāniem, bet otram tikusi pamatīgi bojāta aizmugure. Likumsargi ziņo, ka sākotnējā informācija liecina, ka negadījumā nav cietušo. Notikuma vietā sākotnēji bija bloķēta satiksme, bet nu tā ir atjaunota.

Tēmas

LiepājaSadursmeValsts policija

