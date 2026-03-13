112
Šodien 18:31
VIDEO: uz Liepājas šosejas smagi sadūrušies divi mikroautobusi
Piektdien, 13. martā, uz Liepājas šosejas Pienavā smagi sadūrušies divi mikroautobusi.
Valsts policija ziņo, ka informācija par sadursmi saņemta īsi pirms plkst. 17.00. Kā liecina aculiecinieku publiskots video, viens no mikroautobusies sadursmes rezultātā nogāzies uz sāniem, bet otram tikusi pamatīgi bojāta aizmugure. Likumsargi ziņo, ka sākotnējā informācija liecina, ka negadījumā nav cietušo. Notikuma vietā sākotnēji bija bloķēta satiksme, bet nu tā ir atjaunota.