Olimpisko spēļu fakti (4.daļa): 57 kā maģiskais numurs, kurš beidzot pārspēts
Jau 6. februārī Milānā Latvijas delegācija iesoļos leģendārajā “San Siro” stadionā 2026. gada ziemas olimpisko spēļu atklāšanas ceremonijā. Latvija uz Itāliju dodas ar kuplāko delegāciju ziemas spēļu vēsturē, pārspējot skaitu, kas atkārtots veselas trīs reizes.
Līdz šim lielākā delegācija no Latvijas devusies uz 2006. gada spēlēm Turīnā, 2014. gada spēlēm Sočos un 2022. gada spēlēm Pekinā - visos trijos forumos valsts bija pārstāvēta ar veseliem 57 sportistiem, taču 25 no tiem bija hokejisti. Latvijas hokeja izlases kvalificēšanās ziemas spēlēm būtiski palielināja delegācijas lielumu - piemēram, uz 2018. gada spēlēm Phjončhanā, uz kurām Latvijas hokejisti netika, sportistu skaits bija par 23 mazāks (34).
Tā kā hokejisti kopš 2002. gada izlaiduši tikai jau minētās spēles Dienvidkorejā, tad, sākot ar Soltleiksitiju, arī vērojams kāpums delegācijas apmērā - 48, 57, 55, 57, 34 un 57. Pēc neatkarības atgūšanas, 1992. gadā, Latvija bija pārstāvēta ar 23 sportistiem, 1994. gadā ar 27, bet 1998. gadā - 29. Tātad - katru gadu bija vērojams sportistu skaita pieaugums.
Pirmās ziemas spēles, uz kurām Latvija devās, bija 1924. gadā. Tajā to pārstāvēja tikai divi sportisti ātrslidošanā un distanču slēpošanā (Roberts Plūme un Alberts Rumba). Četrus gadus vēlāk no Latvijas startēja tikai viens sportists (Alberts Rumba), bet pirmās valsts laikā lielāka delegācija bija redzama 1936. gadā. Uz tām devās veseli 26 atlēti tādos sporta veidos kā ātrslidošanā, daiļslidošanā, distanču slēpošanā, hokejā, kalnu slēpošanā un ziemeļu divcīņā.
Jau kļuvis zināms, ka Latvija uz spēlēm dosies ar vismaz 65 sportistiem. To skaits gan pieaugs par trijiem, jo viena vieta vēl brīva ir biatlonā, tāpat oficiāli apstiprinājumi jāsagaida par Fedira Kuliša un Reiņa Bērziņa startiem. Tas nozīmē, ka kopumā Latvija uz spēlēm dosies ar 68 sportistu delegāciju, kas ar atrāvienu būs lielākā vēsturē.