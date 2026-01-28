Neizmaksātas algas vairāku mēnešu garumā. Milzīgās problēmās nonācis Francijas basketbola flagmanis
Francijas mediji ziņo, ka pēdējo gadu viens no valsts spēcīgākajiem basketbola klubiem "Monaco" nonācis lielās finansiālās nepatikšanās. Tas tamdēļ, ka galvenajam naudas devējam, Aleksejam Fedoričevam, piespriesto sankciju dēļ nav piekļuves finansēm.
"Monaco" īpašnieks un galvenais naudas devējs ir Aleksejs Fedoričevs, kurš bagātību nopelnījis Ukrainā. Tur viņam uzrādīja apsūdzības korupcijā un naudas atmazgāšanā, kas rezultējās ar 41 miljona eiro konfiscēšanu.
Ar to arī sākās basketbola kluba "Monaco" finansiālās nedienas. Fedoriščevs netiek klāt savai bagātībai, kas liedz pilnībā komandai segt savas finansiālās saistības. Viņš sācis meklēt alternatīvus veidus, kā turpināt komandas pastāvēšanu. Jāmin, ka tās izdevumi ir lielākie Francijas čempionātā - tiek lēsts, ka tās budžets šai sezonai bija plānots 38,7 miljonu eiro apmērā, no kuriem 20 miljonus veidoja spēlētāju algu budžets.
2025. gada novembrī "Monaco" nedienas pastiprināja ULEB Eirolīgas lēmums par jaunu spēlētāju lieguma un 300 tūkstošu eiro soda piemērošanu par nenokārtotajām saistībām. Šis lēmums un finansiālās nedienas liedza līdz galam piesaistīt NBA ilgus gadus pieredzi iekrājušo Koriju Džozefu, kurš, beidzoties pacietības mēram, pārcēlās uz Pireju "Olympiacos". Bez tā komandai draud izslēgšana no Francijas "play-off", ja tā nespēs segt greznības nodokli.
Francijas medijs "BeBasket" ziņo, ka tuvu streikam bijuši basketbolisti. Lielākā daļa no tiem nav saņēmuši algas kopš novembra. Pirms 13. janvāra Francijas līgas spēles pret "Gravelines" lielākā daļa no tiem bija gatavi streikot un nedoties laukumā, taču beigās tā nenotika (klubs uzvarēja ar 101:82). Atsevišķi spēlētāji pēc potenciālajiem streika draudiem saņēma novembra algas, taču no citiem, ar "Monaco" klubu nesaistītiem bankas norēķinu kontiem. Četri atalgotākie komandas basketbolisti pilnu samaksu par novembri nav saņēmuši.
Tas arī nozīmē, ka pašlaik vienības spēlētāji ir bez saņemta atalgojuma par decembri, un drīz jau tuvojas norēķinu laiks par janvāri. Tie nav vienīgie komandas parādi - tādi ir dažādiem piegādātājiem un pat aģentiem par to komisijām vēl par 2024./2025. gada sezonu jeb iepriekšējo. Tas nozīmē, ka "Monaco" problēmas ir ievērojamas.
Šonedēļ klubs vienojies ar lielāko zvaigzni Maiku Džeimsu par īsāku līgumu. Aizsargs kļūs par brīvo aģentu jau pēc šīs sezonas beigām. Līdz tam basketbolistam ar komandu saistīja līgums līdz 2026./2027. gada beigām. Arī šis fakts norāda, ka komandas situācija nav spoža.
Tā saucamā "La Roca" komanda dibināta tālajā 1928. gadā. Tas divas reizes kļuvis par Francijas līgas čempionu (pēdējo reizi 2023./2024. gada sezonā) un reizi par Francijas kausa ieguvēju. Iepriekšējā sezonā "Monaco" pirmo reizi kluba vēsturē aizspēlējās līdz Eirolīgas finālam, kurā zaudēja Artūra Žagara pārstāvētajai "Fenerbahce". Kopš 2020./2021. gada sezonas Eirolīgas "Final Four" komanda spēlējusi veselas trīs reizes.